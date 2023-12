"Harry Potter et les reliques de la mort" sur TF1 : une suite est-elle en préparation ?

Le dernier épisode de la saga "Harry Potter" est diffusé sur TF1 ce mardi 19 février 2023. Peut-on espérer voir un jour une suite, sous la forme d'un film ou d'une série ?

Le marathon magique prend fin ce soir sur TF1. La première chaîne diffuse Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2, dernier épisode de l'adaptation cinématographique ce mardi à partir de 21h10. Les téléspectateurs vont pouvoir (re)voir le combat final entre le sorcier à la cicatrice et le terrifiant Lord Voldemort.

Mais après ce huitième film sorti en 2012, les fans peuvent-ils espérer découvrir un jour une suite ? Si la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, qui se déroule 19 années plus tard, cartonne à Broadway et à Londres, pour le moment, aucun projet d'adaptation cinématographique n'est prévu. Si plusieurs rumeurs continuent de courir à ce sujet depuis plusieurs années, rien n'a jamais été annoncé ni mis en chantier.

De son côté, Daniel Radcliffe, interprète du héros, a toujours insisté pour dire que la saga Harry Potter était derrière lui et qu'il n'envisageait pas de reprendre le rôle à l'avenir, même s'il "ne faut jamais dire jamais" (New York Times, avril 2022). De son côté, J.K. Rowling a toujours fait savoir qu'elle ne créerait pas de nouvelles intrigues autour d'Harry et de ses amis.

Une série en préparation, mais pas de suite

Pour autant, il y a bel et bien une série Harry Potter qui verra le jour dans les années à venir. Diffusée sur Max, elle a été annoncée le 12 avril 2023. Néanmoins, il ne s'agira pas d'une suite mettant en scène de nouvelles aventures du sorcier à la cicatrice et de ses amis, Ron et Hermione.

La série Harry Potter adaptera, une nouvelle fois et en plusieurs épisodes, chacun des livres de la saga de J.K. Rowling. Plus précisément, chaque saison sera l'occasion d'adapter un roman. Si l'on retrouvera donc les mêmes intrigues que dans les films, certains détails, certains personnages ou certaines intrigues secondaires devraient être davantage détaillées et exploitées que l'adaptation cinématographique.

Pour l'heure, le casting n'est pas encore connu, mais il faut que la production choisisse des jeunes comédiens que l'on suivra de leurs 11 à 17 ans. Impossible donc de reprendre les anciens comédiens de la franchise cinématographique. La date de sortie n'a pas non plus été annoncée pour le moment.