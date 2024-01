"Adieu Monsieur Haffmann" sur France 2 : le film est-il inspiré d'une histoire vraie ?

France 2 diffuse "Adieu Monsieur Haffmann" ce dimanche soir à 21h10. Mais ce film qui se déroule durant l'Occupation est-il adapté d'une histoire vraie ?

Lors de sa sortie en 2022, Adieu Monsieur Haffmann avait réuni 726 887 spectateurs dans les cinémas français. Le film est diffusé à la télévision ce dimanche soir. France 2 propose à ses téléspectateurs de découvrir ce film historique qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation à partir de 21h10.

Adieu Monsieur Haffmann nous plonge plus précisément dans le Paris de 1941. Un homme sans histoire, François Mercier (Gilles Lellouche), désire plus que tout fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche (Sara Giraudeau). Il travaille comme employé pour un talentueux joaillier, Joseph Haffmann (Daniel Auteuil).

Mais l'occupation allemande force ce dernier à confier sa boutique à son employé et de se cacher dans sa cave. François Mercier accepte et lui propose un accord particulier qui va bouleverser le destin de nos trois personnages.

Adieu Monsieur Haffmann inspiré d'une histoire vraie ?

Réalisé par Fred Cavayé, Adieu Monsieur Haffmann est un film d'époque qui revient sur les traumatismes de l'occupation allemande et de la Seconde Guerre mondiale. Le long-métrage s'inspire véritablement de faits bien réels et historiquement actés, comme l'obligation pour les Juifs de se cacher ou la spoliation leurs biens par les soldats allemands, Monsieur Haffmann n'a pas spécifiquement existé. En revanche, le rôle joué par Sara Giraudeau est inspiré de la mère et de la grand-mère du réalisateur.

Son histoire est totalement inventée à partir d'éléments historiques réels. A l'origine d'ailleurs, Adieu Monsieur Haffmann est une pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre, jouée pour la première fois en 2016 et ayant remporté quatre Molières en 2018. Néanmoins, s'il s'agit d'une adaptation de cette oeuvre, le cinéaste a pris des libertés avec l'originale, notamment dans la trajectoire du personnage joué par Gilles Lellouche.