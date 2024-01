"Un espion ordinaire" sur France 3 : la folle histoire vraie qui a inspiré le film

France 3 diffuse "Un espion ordinaire" ce lundi soir à 21h10. Ce film, qui se déroule en pleine Guerre froide, est inspirée d'une incroyable histoire vraie.

Les histoires vraies sont souvent du pain béni pour les producteurs et les scénaristes. Sorti en 2021, Un espion ordinaire fait partie de ces films qui trouvent leur origine dans une histoire si incroyable qu'elle ne peut qu'être vraie. France 3 propose à ses téléspectateurs de découvrir ce film historique qui se déroule durant la Guerre froide ce lundi soir, à partir de 21h10.

Un espion ordinaire raconte l'histoire folle de Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), représentant de commerce anglais sans histoire. En 1960, il se fait recruter par les services secrets américains et britannique parce qu'il est justement très ordinaire. La CIA et le MI-6 veulent utiliser sa couverture pour qu'il se renseigne sur l'avancée du programme nucléaire soviétique en URSS. Mais ses allers-retours vont semer le doute chez sa compagne, Sheila (Jessie Buckley), mais aussi chez le KGB.

Être ordinaire au point de devenir un espion... Cela semble complètement fou. Et pourtant, Greville Wynne a bel et bien existé. Ce représentant de commerce anglais a bel et bien fait des allers-retours entre l'Europe et l'URSS pour s'infiltrer parmi les autorités soviétiques. Grâce à l'aide du lieutenant-colonel Oleg Penkovsky (joué par Merab

Ninidze dans le film)

,

il va pouvoir faire passer des transmettre à Londres des informations secrètes fournie par l'agent soviétique. Et parmi les documents qui entrent en sa possession, on retrouve les plans de construction des bases de lancement de missiles qui se trouvent à Cuba.