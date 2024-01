Netflix supprime bientôt ce film génial de courses-poursuites, ne tardez pas pour le découvrir

Ne tardez pas pour voir ce film d'action aussi nerveux que jouissif : il quitte bientôt la plateforme de streaming Netflix.

Chaque mois, pour laisser la place aux dernières nouveautés de la plateforme de streaming ou pour des questions d'expiration de droits, Netflix fait le ménage dans son catalogue. Attention, dans quelques jours, le géant de l'audiovisuel va retirer un film haletant de courses poursuites qu'il serait dommage d'avoir raté.

Sorti en juin 2017, Baby Driver est un film d'action réalisé par Edgar Wright (Hot Fuzz, Scott Pilgrim, Last Night in Soho...). Comme c'est souvent le cas dans la filmographie du réalisateur britannique, le long-métrage allie avec précision l'utilisation de séquences d'action et de musiques, pour un résultat souvent jouissif et intense.

Baby Driver raconte en particulier l'histoire d'un jeune homme souffrant d'acouphènes depuis un accident de voiture. Il arrive cependant à le supporter en écoutant constamment de la musique. Désormais adulte, il est chauffeur pour un gang de braqueurs à Atlanta. Mais lorsque l'amour croise son chemin, Baby veut tout plaquer et se ranger. Pour protéger ses proches et éponger ses dettes, il se voit contraint de participer à un dernier coup hautement dangereux.

Le long-métrage comporte donc de nombreuses scènes de courses poursuites intenses et rythmées qui séduiront les adeptes du genre. Mais avec Edgar Wright, la musique joue une fois encore un rôle prépondérant (ici, jusque dans l'intrigue) et fait partie des grands plaisirs du visionnage. Des Beach Boys à Dave Brubeck, en passant par les Commodores, Martha and the Vandellas, Blur ou encore Queen et Simon & Garfunkel, Baby Driver en propose pour tous les goûts.

Au casting, Baby Driver réunit des acteurs qui ont perdu de leur superbe après la sortie du film, empêtrés dans des affaires d'agressions sexuelles depuis quelques années. C'est le cas d'Ansel Elgort (accusé depuis 2020), Kevin Spacey (accusé depuis octobre 2017 et jugé non coupable en 2023) ou Jamie Foxx (accusé depuis 2023).

Mais le long-métrage donne également de chouettes partitions à Lily James (Mamma Mia : Here we go again), Jon Hamm (Mad Men) et Eiza González (Ambulance). Nommé aux Oscars du meilleur montage, meilleur son et meilleur mixage en 2018, il n'en remportera finalement aucun et s'inclinera face à Dunkerque.

Baby Driver est à voir sur Netflix pour quelques jours encore. Le film d'Edgar Wright quitte la plateforme de streaming par abonnement le 28 janvier 2024. Ne tardez pas si vous souhaitez découvrir l'étonnant mariage entre musique et automobiles !