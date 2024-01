Il vous reste peu de temps pour voir ce film de zombies culte avec une superstar d'Hollywood sur Netflix

Dépêchez-vous pour voir ce film de zombies devenu un incontournable des amateurs du genre, il ne restera plus très longtemps sur Netflix.

Les plateformes de streaming cherchent constamment à se renouveler pour faire la place aux nouvelles sorties ou pour diversifier leurs offres. Et certains programmes qui ont fait leur temps en pâtissent et se retrouvent à quitter le catalogue. Dans quelques jours, Netflix se sépare de l'un des films de zombies les plus populaires au box-office. Ne tardez pas pour le voir ou le revoir !

Lors de sa sortie en 2013, World War Z avait séduit les spectateurs en mêlant angoisse horrifique à un récit jugé relativement convaincant par le public. Ce long-métrage réalisé par Marc Foster (Quantum of Solace, Neverlands) suit l'histoire de Gerry Lane, ancien enquêteur de l'Organisation des Nations Unies, qui se retrouve témoin d'une situation inhabituelle : le monde semble avoir sombré dans le chaos le plus total, chacun s'attaquant aux autres sans aucune raison. Gerry découvre alors qu'un virus mortel semble se propager et part pour découvrir l'origine de ce mal et le détruire.

World War Z n'est pas tiré d'un scénario entièrement original puisqu'il s'agit de l'adaptation du roman éponyme écrit par Max Brooks et publié en 2006. Pour incarner le personnage principal du film, Marc Foster a choisi un visage bien connu du public, puisque c'est Brad Pitt (Troie, Fight Club, Babylon, Mr & Mrs Smith... pour ne citer qu'eux) qui campe le héros de ce film de zombies. Face à lui, on retrouve des acteurs aux noms qui résonnent un peu moins en France, comme Mireille Enos (The Killing), James Badge Dale (13 hours) et David Morse (La ligne verte).

À sa sortie, les critiques se sont laissées relativement séduire par le divertissement que proposait le film, sans être pour autant transcendées par la proposition de Marc Foster, notamment du point de vue du scénario jugé parfois trop simple dans son propos politique par certains médias. En revanche, World War Z a eu un très joli succès public, ce qui se ressent notamment au niveau des chiffres du box-office mondial : le film engrange plus de 540 millions de dollars de recettes à travers le monde, devenant le film de zombies le plus rentable de tous les temps selon les informations de JP's Box Office.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir World War Z, ne tardez pas : Netflix le supprime de son catalogue le 31 janvier. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour le visionner avant qu'il ne disparaisse de la plateforme de streaming.