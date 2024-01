"Coco" sur M6 : le film Pixar a fait polémique avant sa sortie

M6 diffuse le film d'animation Pixar "Coco" ce vendredi 19 janvier 2024 à 21h10. Saviez-vous qu'avant sa sortie, le long-métrage avait fait polémique ? Explications.

Sorti le 29 novembre 2017 au cinéma, Coco s'est rapidement imposé comme l'un des films incontournables des studios Pixar. M6 diffuse ce vendredi 19 janvier à 21h10 ce long-métrage qui avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2018, ainsi que le prix de la meilleure chanson originale.

Et pourtant, si Coco est très justement rentré dans le panthéon des films d'animation récent, les semaines qui ont précédé sa sortie n'ont pas été un long fleuve tranquille. Le dessin animé Pixar avait en effet provoqué la polémique sur les réseaux sociaux.

En effet, quatre ans avant sa sortie au cinéma, plusieurs internautes ont reproché la logique marketing du long-métrage. En effet, les studios Disney ont cherché à déposer l'expression "Día de los muertos" (fête des morts) en tant que marque pour l'utiliser sur des produits à vendre. Ce qui a fait bondir la communauté mexicaine qui n'a pas supporté que le studio américain cherche à utiliser une fête religieuse et sacrée, dédié à rendre hommage aux morts, à des fins purement marketing.

Une critique virulente de Coco avant sa sortie

Sur les réseaux sociaux, plusieurs mexicains se sont insurgés en rappelant que "[leur] culture n'est pas à vendre" avant de lancer une pétition. Le dessinateur de comics Lalo Alcaraz, très critique contre Disney, n'a pas manqué de dessiner une affiche dénonçant le comportement du studio. Sur cette création, on pouvait notamment voir un Mickey géant et en forme de squelette (surnommé "Muerto Mouse") piétiner le peuple mexicain, avec cette phrase accolée : "It's coming to trademark your cultura" ("il arrive pour faire une marque de votre culture", ndlr).

Par la suite, Disney décide d'abandonner son projet et embauche Lalo Alcaraz comme consultant sur le film Coco par les studios Disney et Pixar. Son objectif : apporter son avis et son expertise sur tout ce qui touche à la culture mexicaine dans le film, mais également, pour Disney probablement, mettre les polémiques sous le tapis. Depuis, Lalo Alcaraz s'est montré moins virulent envers le studio d'animation, affirmant que Disney avait appris de ses erreurs sur les sujets de l'appropriation culturelle. En conséquence, le casting de voix anglaise du long-métrage est composé intégralement d'acteurs d'origine hispanique.

Coco, un film adopté par les Mexicains

En toute logique, la polémique s'est éteinte rapidement et le film n'en a pas souffert au moment de sa sortie en salles, au contraire : Coco a été un véritable succès et a rapporté 807 millions de dollars à travers le monde, dépassant de loin sont budget de 175 millions de dollars. En France, le film a fait plus de 4,5 millions d'entrées et devient le quatrième film de l'année 2017 au box-office français.

Au Mexique surtout, Coco a été salué par le public : sur son premier week-end d'exploitation dans le pays d'Amérique latine, le film Pixar engrange plus de 27 millions de dollars de recettes, un record pour sa durée d'exploitation pour le pays. Le quotidien El Universal a ainsi salué "l'hommage rendu à la culture mexicaine", tandis que l'acteur Gael García Bernal, acteur mexicain qui incarne Hector en voix original, estime même dans les colonnes du media mexicain que ce film est "un film dédié aux fils d'immigrés insultés par Trump". Cette polémique initiale n'est plus qu'un lointain souvenir.