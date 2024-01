"Anatomie d'une chute" nommé aux Oscars : le film français peut-il remporter un prix ?

Après le Festival de Cannes et les Golden Globes, le film français "Anatomie d'une chute" poursuit sa moisson de récompenses. Il est nommé à cinq reprises aux Oscars.

Anatomie d'une chute continue de briller sur la scène international. Après avoir remporté la Palme d'or au dernier Festival de Cannes et deux Golden Globes, le film français réalisé par Justine Triet est désormais en compétition pour les Oscars. Ce mardi 23 janvier, on apprenait qu'il avait été nommé dans cinq catégories : Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice (pour Sandra Hüller), meilleur scénario original et meilleur montage.

Anatomie d'une chute n'est cependant pas cité dans la catégorie du Meilleur film étranger. La commission chargée de désigner le candidat de la France à la cérémonie de remise de prix a préféré envoyer en compétition La passion de Dodin Bouffant. Ce dernier n'a pas été retenu parmi les cinq finalistes par l'Académie.Désormais cité à cinq reprises aux Oscars, peut-on espérer qu'Anatomie d'une chute reparte avec une statuette ? La compétition sera rude, puisqu'il fait face, dans les catégories Meilleur film et Meilleure réalisation, à des poids lourds : Oppenheimer de Christopher Nolan, déjà nommé à 13 reprises, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ou encore Barbie ou Pauvres créatures.

Anatomie d'une chute De Justine Triet avec Sandra Hüller , Milo Graner , Samuel Theis , Camille Rutherford , Swann Arlaud , Saadia Bentaïeb Sandra, Samuel et leur fils malvoyant, Daniel, âgé de 11 ans, vivent ensemble depuis un an reclus à la montagne. Un jour, Samuel, le mari de Sandra, est...

Un prix accessible pour Anatomie d'une chute

Si une victoire d'Anatomie d'une chute n'est pas à exclure dans l'une ou l'autre de ces catégories, elle n'est cependant pas assurée. Il y a quelques semaines, les Golden Globes ont choisi de privilégier Oppenheimer pour le prix du Meilleur film dramatique et Pauvres créatures pour celui du Meilleur film comique. Christopher Nolan avait, de son côté, reçu le prix de la Meilleure réalisation.

Cela ne veut pas dire que les chances d'Anatomie d'une chute sont totalement nulles. Il est loin d'être impossible que le film de Justine Triet reparte des Oscars avec le prix du Meilleur scénario original. Le film a déjà été récompensé, dans cette catégorie, d'un Golden Globe , d'un prix lumière ou d'un prix du cinéma européen de 2023 et d'un Gotham Independant Film Award. De bon augure donc pour les Oscars. Dans cette catégorie, le scénario d'Arthur Harari et Justine Triet est en compétition face à Winter Break, Maestro, May December et Past Lives.

A l'inverse, difficile de se prononcer sur les catégories Meilleur montage ou Meilleure actrice. Dans cette catégorie-là, Sandra Hüller a parfaitement sa place, mais la concurrence est également importante. Emma Stone (Pauvres créatures) et Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) font également figures de favorites.

Le sort d'Anatomie d'une chute sera prochainement fixé. La 96e cérémonie de remise de prix aura lieu dans la nuit du 10 au 11 mars 2024, en direct de Los Angeles.