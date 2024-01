"Iron Claw" au cinéma : l'histoire vraie d'une famille de lutteurs "maudite"

Sorti au cinéma le mercredi 24 janvier 2024, "Iron Claw" revient sur la tragique histoire vraie de la famille Von Erich, et notamment celle du lutteur Kevin Von Erich.

Parmi les sorties cinéma du mercredi 24 janvier 2024, les spectateurs vont pouvoir se plonger dans une véritable tragédie à l'américaine. Iron Claw est disponible dans les salles obscures. Ce film porté par Zac Effron et Jeremy Allen White (Emmy Award du Meilleur acteur dans une comédie pour The Bear en 2024) revient sur la dynastie des Von Erich, une famille qui connaît la gloire dans le monde de la lutte à partir des années 1960, jusqu'à connaître de nombreux drames.

Le film est donc inspiré de l'histoire vraie du lutteur Kevin Von Erich, le seul fils encore en vie de cette famille parfois jugée comme "maudite". Et pourtant, ils avaient tout pour connaître le rêve américain. Le patriarche, Jack Adkisson, est un ancien footballeur américain reconverti dans la lutte. Il crée à partir de 1958 un personnage, celui de Fritz von Erich, qui devient une star de la lutte et du catch au Texas et à travers le monde. Il sera même surnommé "Tetsu nu Tsume" au Japon, ce qui peut se traduire par "Iron Claw" en anglais.

Un seul membre de la famille encore en vie

Fritz von Erich et son épouse, Doris, auront six fils. Le premier, Jack, meurt électrocuté accidentellement à l'âge de 7 ans, en 1959. Les trois autres, Kevin, David et Kerry, deviennent à leur tour des catcheurs professionnels et connaissent un succès fulgurant dans les années 1980, alors que leur père est parti à la retraite. Les deux derniers, Mike et Chris, essaieront également de se lancer mais ne connaîtra pas le même succès que leurs aînés.

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un membre de la famille Von Eirich encore en vie, les autres étant décédés dans des circonstances que nous ne vous dévoilerons pas pour ne pas gâcher l'expérience de visionnage. Interprété par Zac Effron à l'écran, il est toujours marié avec sa femme et aura eu quatre enfants et de nombreux petits enfants. Il habite désormais à Hawaï, où il s'occupait d'une entreprise familiale d'investissement avec son épouse.

Iron Claw revient sur le destin tragique de cette famille, dès ce mercredi 24 janvier au cinéma.