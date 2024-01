"Les aventuriers de l'arche perdue" sur M6 : cette scène culte d'Indiana Jones aurait pu ne jamais voir le jour

Le premier épisode de la franchise "Indiana Jones" est diffusé sur M6 ce jeudi 25 janvier 2024. Et l'une des scènes cultes du film a été tournée dans des conditions très particulières...

Place à l'aventure ce soir au programme TV. M6 diffuse le premier épisode de la franchise Indiana Jones, intitulé Les aventuriers de l'arche perdue ce jeudi 25 janvier à 21h10. Ce film sorti en 1981 est devenu un immense classique du genre, érigeant Steven Spielberg et Harrison Ford au sommet à coup de suspense, dialogues ciselés et de séquences d'action inoubliables.

Cela parait désormais impensable aujourd'hui, mais l'une des scènes devenues mythiques dans Les aventuriers de l'arche perdue aurait pu ne jamais voir le jour. Dans cet épisode, l'archéologue se retrouve face à un guerrier armé d'un sabre, qui le défie en duel, lors d'une séquence inoubliable au Caire.

Ni une ni deux, le personnage incarné par Harrison Ford sort son pistolet et tire une balle sur son adversaire pour s'en débarrasser avec nonchalance. Une scène simple mais diablement efficace, qui a marqué plusieurs générations de fans.

Difficile désormais d'imaginer que cette séquence n'était pas prévue dans le scénario initial. Et pourtant... Dans un échange partagé sur Reddit en 2014, Harrison Ford lui-même confiait que Steven Spielberg avait d'autres plans à l'origine. Son personnage devait bel et bien affronter son adversaire au fouet, dans un combat spectaculaire.

Une scène qui a dû être modifiée dans Indiana Jones

Mais sur le tournage, les choses ne se sont pas vraiment passées comme c'était prévu : ce jour-là, Harrison Ford est terrassé par une violente dysenterie (infection de l'intestin, ndlr). Très indisposé, l'acteur demande à ce que le tournage de la scène soit le plus court possible : "Je ne pouvais pas m'absenter de ma caravane plus de dix minutes", se souvient-il en 2014.

Les plans de Steven Spielberg doivent alors changer. "Nous avons réalisé tous les deux que cette scène de combat prendrait deux ou trois jours de tournage. Or c'était la dernière chose que nous devions filmer avant d'enchaîner en Angleterre, et je ne songeais qu'à déguerpir. Sans compter que nous avions déjà filmé une scène où je me bats au fouet avec cinq hommes, lors de l'enlèvement de Marion. C'était un peu redondant", se remémorait Harrison Ford.

L'acteur a cependant plus d'un tour dans sa manche et fait une suggestion au réalisateur : "J'ai alors proposé à Steven que nous abattions ce bâtard et il m'a dit 'je pense exactement la même chose'." Dommage pour le cascadeur britannique qui s'était durement entraîné au sabre pour l'occasion. Mais tant mieux pour Les aventuriers de l'arche perdue, qui contient une scène surprenante mais hilarante pour le spectateur.