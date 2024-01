"A Star is Born" sur TF1 : Bradley Cooper et Lady Gaga en couple sur le tournage ?

TF1 diffuse "A star is born" ce dimanche 28 janvier 2024. Lors de la promotion du film, des rumeurs laissaient entendre que Lady Gaga et Bradley Cooper étaient en couple. Qu'en est-il ?

Au menu de TF1 ce dimanche soir : de la romance et de la musique. Ce 28 janvier 2024 à 21h10, la première chaîne diffuse A star is born, quatrième remake du classique de William A. Wellman sorti en 1937. Bradley Cooper y incarne une star sur le déclin qui tombe amoureux d'une chanteuse en devenir, incarnée par Lady Gaga. Leur romance est compromise par leurs carrières respectives.

Succès populaire lors de sa sortie au cinéma en 2018, A star is born a également fait l'objet de rumeurs sur une liaison en coulisses. Lorsque Lady Gaga et Bradley Cooper interprètent "Shallow" sur la scène des Oscars en 2019, le public est obnubilé par l'alchimie évidente entre les deux acteurs... au point de se demander si cela ne cacherait pas quelque chose.

Rapidement, les médias s'interrogent : Bradley Cooper et Lady Gaga sont-ils réellement en couple ? A l'époque, l'acteur et réalisateur venait tout juste de se séparer de sa compagne, Irina Shayk, alors que la pop star était elle-même fiancée à l'agent d'acteurs Christian Carino. Ils se séparent également en 2019.

Lady Gaga avait toujours démenti les rumeurs d'une liaison avec Bradley Cooper. Ce dernier s'est finalement exprimé sur sa relation avec sa partenaire de A Star is Born dans les colonnes du Hollywood Reporter en novembre 2021. L'acteur a coupé court à toutes les rumeurs : non, il n'a pas vécu une romance avec sa co-star.

Il a également expliqué que leur complicité sur la scène des Oscars en 2019 avait pour but de réduire leur stress et de transmettre l'histoire d'amour entre leurs deux personnages au public : "Ils tombent en quelque sorte amoureux l'un de l'autre durant cette scène du film. C'est ce moment explosif qui se produit entre eux sur scène, devant des milliers de personne... Cela aurait été bizarre si on avait été tous les deux assis sur un taboureux face au public !"

Désormais, Lady Gaga est officiellement en couple avec l'ingénieur Michael Polansky. De son côté, Bradley Cooper est, officiellement du moins, célibataire.