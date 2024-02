La plus belle histoire d'amour du cinéma est disponible en streaming, sa fin a bouleversé des générations de spectateurs

C'est incontestablement la plus belle histoire d'amour du septième art qui a bouleversé et fait pleurer des générations de spectateurs. Vous pouvez la (re)vivre en streaming.

Le cinéma et la romance, c'est une histoire qui dure depuis des décennies. Les grandes histoires d'amour, qu'elles soient légères ou dramatiques, ont rythmé le septième art depuis sa création. Si chacun a son avis et ses préférences, l'une d'entre elle s'est imposée sans conteste comme une incontournable du genre. Aussi belle que tragique, cette romance est à revoir en streaming à l'occasion de la Saint-Valentin.

Au moment de sa sortie en 1997, Titanic a fait l'effet d'une véritable déflagration. En racontant l'histoire tragique d'une passagère de première classe avec un artiste pauvre sur le célèbre paquebot avant qu'il ne coule, James Cameron a ému des générations de spectateurs, en plus d'offrir un grand spectacle inédit.

Si vous êtes passés à côté du raz-de-marée qu'est Titanic, le film raconte mêle un drame historique réel avec l'histoire fictive de Rose, une passagère de première classe corsetée par les contraintes de sa classe sociale et de son entourage. Alors qu'elle envisage de se suicider sur le célèbre navire, elle s'arrête grâce à l'intervention de Jack, un passager de troisième classe lui aussi en route pour les Etats-Unis. Cette rencontre hasardeuse entre deux êtres que la société oppose va se transformer en une incroyable histoire d'amour, trop rapidement mise à l'arrêt par le naufrage du Titanic, qui percute un iceberg le 14 avril 1912.

Plus de 25 ans après sa sortie, Titanic est toujours un film culte. Pendant douze ans (un record), il est resté le plus grand succès de l'histoire du cinéma au box-office mondial. Au total, ses recettes s'élèvent à 2,26 milliards de dollars, dépassé en 2010 par Avatar réalisé par... le même James Cameron. Le long-métrage obtient également un véritable succès critique : ce drame romantique remporte onze Oscars en 1998, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Il aura surtout élevé au rang de stars deux acteurs qui en étaient encore à leurs débuts, certes remarqués, mais pas encore explosifs. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet deviennent des célébrités mondiales grâce à leurs interprétations de Jack et Rose, et cela sera le début d'une longue et fructueuse carrière pour les deux comédiens, devenus très amis sur le tournage. Ils joueront de nouveau un couple dans Les Noces rebelles, en 2008.

Si vous souhaitez revoir Titanic en cette Saint-Valentin, que ça soit pour se replonger dans une superbe histoire d'amour ou pour découvrir un film grand spectacle très réussi, c'est sur Disney+ qu'il faut se tourner. La plateforme de streaming propose actuellement le film à ses abonnés. Une aubaine en ce mois de l'amour.