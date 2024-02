"En corps" sur France 2 : qui est Marion Barbeau, l'actrice principale du film ?

France 2 diffuse le film dramatique "En corps", réalisé par Cédric Klapisch, ce dimanche 4 février 2024. Mais qui est l'actrice principale, nommée au César pour ce rôle ?

Le cinéma rime avec la danse et la résilience ce soir. France 2 diffuse ce dimanche 4 février 2024 le film En corps, dernière réalisation de Cédric Klapisch, à 21h10. Sorti en 2022, cette comédie dramatique avait par le cinéaste de L'auberge espagnole avait connu un joli succès en salles, attirant plus d'1,3 millions de spectateurs dans toute la France.

En corps suit le parcours de reconstruction d'Elise, une danseuse classique professionnelle de 26 ans qui se blesse pendant un spectacle. Ses chances de reprendre cet art qui la passionne depuis l'enfance sont minces, et sa vie s'en retrouve totalement bouleversée. Entre Paris et la Bretagne, elle va apprendre à se réparer, aussi bien physiquement que mentalement, au gré de ses rencontres et de son rapprochement avec une troupe de danse contemporaine.

Cédric Klapisch réunit du très beau monde au casting de ce film : Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï et François Civil font chacun des apparitions remarquées dans le long-métrage. Le chorégraphe israélien Hofesh Shechter est également de la partie. Mais c'était une inconnue dans le milieu du cinéma qui incarnait le premier rôle.

Qui est Marion Barbeau, actrice principale de En corps ?

Pour incarner Elise dans En Corps, Cédric Klapisch a choisi Marion Barbeau, une danseuse professionnelle de formation, qui faisait ses débuts devant la caméra pour l'occasion. Âgée de 31 ans au moment de la sortie du film, elle fait ses premiers pas dans le milieu du ballet au Conservatoire et à l'Opéra national de Paris. Elle gravit les échelons du milieu, débutant comme corps de ballet à l'Opéra de Paris en 2008, avant de devenir Coryphée, Sujet, puis première danseuse depuis 2019. Cette même année, elle a également fondé sa propre compagnie de danse avec son compagnon.

Et si la danse est sa première passion, son incursion dans le milieu du cinéma s'est révélée réussie puisqu'elle a été nommée pour le César du Meilleur espoir féminin en 2023 pour son interprétation dans En corps. Elle s'était toutefois inclinée face à Nadia Tereszkiewicz, qui a remporté le rôle pour son rôle dans Les Amandiers.