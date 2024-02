Que vaut le film "Sans jamais nous connaître" au cinéma ? L'avis des critiques

Paul Mescal et Andrew Scott sont à l'affiche du drame "Sans jamais nous connaître" au cinéma ce mercredi 14 février 2024. Mais qu'en pensent les critiques ?

Qu'est-ce qu'on regarde au cinéma cette semaine ? L'un des films qui promet de faire l'événement dans les sorties cinéma du 14 février 2024 est sans conteste le drame fantastique et romantique Sans jamais nous connaître. Réalisé par Andrew Haigh, ce long-métrage réunit Andrew Scott (Sherlock, Fleabag) et Paul Mescal (Normal People, Gladiator 2) au casting, mais également Jamie Bell et Claire Foy.

Sans jamais nous connaître raconte l'histoire d'Adam, dont le quotidien monotone à Londres et interrompue une nuit par sa rencontre avec un mystérieux voisin. Leur rapprochement va cependant replonger Adam dans son passé et le pousser à revenir dans sa maison d'enfance. Il y retrouve ses parents, qui semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, qui est survenue 30 ans plus tôt.

L'avis des critiques sur Sans jamais nous connaître

Sans jamais nous connaître a globalement séduit la critique à travers le monde et en France. Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le long-métrage est "certifié frais" avec 96% d'avis positifs sur 233 critiques, quand le public lui a décerné la note positive de 92%. Metacritic, agrégateur de critiques professionnels, a déterminé que ce film était "à voir absolument", avec la note de 90/100, sur 53 critiques recensées.

Les critiques françaises sont globalement très séduites par cette romance fantastique et dramatique, le long-métrage obtenant la note de 3,6/5 de la part de 18 titres presse sur Allociné. Cinemateaser, magazine spécialisé, n'hésite pas à parler de "grand film sur l'amour et ses fantômes, d'une émotion et d'une beauté infinies", quand Le Figaro évoque "un bouleversant récit sur le deuil et le lâcher-prise". La performance d'acteur d'Andrew Scott et Paul Mescal est saluée, Voici soulignant "une partition dont la grande subtilité et la complexité n'altèrent jamais la puissance des émotions".

Parmi les déçus, citons tout de même Le Parisien, qui reproche au film d'être "lent et triste", avec "une forme inutilement alambiquée". "On se perd dans un exercice de style et on finit par s'y ennuyer carrément", conclut le médiat. Pour aVoir-aLire, la critique est encore plus sévère, puisque le média qualifié Sans jamais nous connaître de "fable indigeste, sauvée de justesse par l'interprétation toute en nuances d'Andrew Scott". Malgré ces quelques avis dissonants, Sans jamais nous connaître reste un film incontournable à découvrir en salles cette semaine.