"Au nom de la terre" sur France 2 : la tragique histoire vraie qui a inspiré le film avec Guillaume Canet

France 2 diffuse le film dramatique "Au nom de la terre" ce dimanche 18 février 2024. Le réalisateur s'est inspiré d'une histoire vraie pour écrire ce long-métrage.

France 2 diffuse ce dimanche 18 février le film Au nom de la terre, à 21h10. Sorti au cinéma en 2019, ce long-métrage réalisé par Edouard Bergeon est "une saga familiale qui porte un point de vue humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années", et retrace la manière dont le monde agricole a évolué pour livrer un film poignant sur la détresse des agriculteurs. Guillaume Canet incarne le premier rôle, face à Anthony Bajon, Veerle Baetens et Samir Guesmi.

Véritable succès critique et populaire, Au nom de la terre cumule actuellement la note de 4,7/5 sur Linternaute, avec 65 avis d'utilisateurs. Il faut dire que le réalisateur Edouard Bergeon a choisi un sujet très personnel pour ce premier film. Au nom de la terre est en effet inspiré de l'histoire vraie de son père.

Le personnage de Pierre, incarné par Guillaume Canet, est inspiré du paternel du réalisateur qui était lui-même exploitant agricole avant de mettre fin à ses jours. "Le film est tiré de mon vécu, explique Edouard Bergeon à Allociné. Je suis descendant d'une longue lignée de paysans, fils et petit-fils de paysans, tant du côté de ma mère que de mon père". Son père s'est installé comme agriculteur en 1979, avec son épouse et ses deux enfants.

Des souffrances en silence

Mais le monde agricole a beaucoup évolué et est devenu particulièrement difficile en cinquante ans. Edouard Bergeon explique avoir voulu faire Au nom de la Terre pour redonner une voix à son père : "Il montre une partie des souffrances que nous avons vécues en silence et dans l'indifférence des institutions et d'une partie de la famille élargie", ajoute-t-il au micro d'Allociné.

Au nom de la terre a obtenu un joli succès en France, atteignant plus d'1,9 millions d'entrées sur l'Hexagone, soit des recettes de 15,4 millions de dollars pour un budget qui s'élevait à 5,37 millions d'euros. Nommé au César, le film ne remportera finalement pas de prix, mais relancera le débat sur le monde agricole en France au moment de sa sortie, en septembre 2019.