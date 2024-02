"Shang-Chi et la Légende des dix anneaux" sur TF1 : explication des scènes post-génériques

TF1 diffuse le film Marvel "Shang-Chi et la Légende des dix anneaux" ce dimanche 18 février 2024. Comme tous les films de super-héros actuel, le long-métrage comporte deux scènes post-génériques qui ouvrent les portes du MCU.

C'est une habitude pour les fans des films Marvel : on n'éteint pas le film avant la fin du générique pour découvrir des scènes exclusives qui teasent le futur des personnages. Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, diffusé sur TF1 ce dimanche 18 février 2024 à 21h10, ne fait pas exception à la règle.

Au total, Shang-Chi et la légende des dix anneaux comporte deux scènes post-générique, la première au milieu du générique de fin, la seconde à la toute fin. Il faut donc bien attendre que les noms finissent de défiler pour découvrir ce qui attend Shang-Chi, Kati ou Xialing dans les prochaines oeuvres du MCU. Si vous n'êtes pas patient, on vous explique ci-dessous les scènes post-génériques. Attention, la suite contient des spoilers.

Une première scène avec les Avengers

La première scène post-générique de Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, voit le héros et Katy (Awkwafina) dans le Sanctuaire auprès de Wong, en conversation à distance (suivant la technologie utilisée dans Avengers : Endgame) avec Captain Marvel (Brie Larson) et Bruce Banner dans sa forme humaine (Mark Ruffalo). Les deux Avengers s'interrogent sur le pouvoir des Dix anneaux, qui envoie un signal au sein de l'univers. La conversation ne peut cependant pas se poursuivre puisque les deux Avengers doivent s'absenter. Shang-Chi et Katy rejoignent officiellement l'équipe de super-héros, avant de se rendre en karaoké avec Wong.

Une scène post-générique plus inquiétante

Mais attention, ce n'est pas fini. La seconde scène post-générique du film Shang-Chi n'est visible qu'à la toute fin, lorsque les noms ont fini de défiler à l'écran. Cette fois, ce n'est pas le héros, mais sa sœur, Xialing, que l'on retrouve au sein du QG des Dix Anneaux. On comprend rapidement que Xialing a décidé de prendre la tête de l'organisation criminelle menée par son père, et ses soldats sont en plein entraînement intensif. Mais que réservent-ils à l'avenir du MCU ? Xialing sera-t-elle une opposante de son frère ou une alliée redoutable ? Ce qui est certain, c'est que l'organisation des Dix anneaux sera donc prochainement de retour au sein de l'univers Marvel.

Car pas de panique, un second film mettant en scène les personnages de Shang-Chi doit voir le jour chez Marvel. Toujours réalisé par Destin Daniel Cretton, ce long-métrage est toujours en phase de développement. Pour l'heure, la date de sortie du film n'est pas encore connue, et n'a pas encore été annoncée par Marvel. Il semble toutefois tout à fait possible que les personnages de Shang-Chi et Kate feront une apparition dans les deux prochains films Avengers, prévus, pour le moment, pour 2026 et 2027.