Si vous aimez les Bridgerton, vous allez adorer cette série romantique à dévorer en moins de 8 heures

Entre "La Chronique des Bridgerton" et "The Gilded Age", cette série disponible en streaming a tous les atouts pour plaire aux amateurs de séries romantiques historiques.

Les séries romantiques historiques ont le vent en poupe ces dernières années. Si les drames adaptant des classiques de la littérature britannique, comme Orgueil et Préjugés ou Jane Eyre ont toujours été très populaires outre-Manche, ce genre de fiction se développe de plus en plus avec une touche de modernité. En témoigne le succès fulgurant de La Chronique des Bridgerton (de retour pour sa saison 3 le 16 mai 2024). Et avant le retour d'Anthony, Benedict, Eloïse ou Colin et Penelope sur Netflix, vous pouvez binge-watcher une autre série du même style sans modération !

Diffusée depuis le 8 novembre 2023, The Buccaneers est l'adaptation du roman inachevé d'Edith Wharton, véritable figure de la littérature américaine des XIXe et XXe siècle, première femme à obtenir le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie roman. L'intrigue du livre et de la série se déroule dans les années 1870, alors qu'un groupe de jeunes femmes américaines est propulsé dans la société londonienne. Mais entre les deux pays, les us et coutumes sont bien différents et leur arrivée provoque un véritable séisme chez les Britanniques qu'elles croisent.

© Apple TV+

Vous l'aurez compris, romances et drames historiques sont au cœur de cette série qui dépoussière le genre de la série historique. Que ça soit du point de vue de l'esthétique ou de l'intrigue, qui aborde des thématiques comme les violences conjugales ou les différences de classes sociales, The Buccaneers se révèle très divertissante pour les amateurs du genre. Au casting, ce sont surtout les seconds rôles qui sont reconnaissables, à l'instar de Christina Hendricks (Mad Men), Anthony Calf (Flics toujours) ou Fenella Woolgar (Call the Midwife). Les jeunes protagonistes sont incarnés par des visages moins connus, comme Kristine Frøseth (La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, The Society), Alisha Boe (13 Reasons Why), Imogen Waterhouse (The Outpost) ou Josh Dylan (Mamma Mia : Here we go again), Aubri Ibrag, Josie Totah (Sauvés par le gong, Jessie) ou Mia Threapleton (la fille de Kate Winslet, vue dans Les liaisons dangereuses ou Shadows). Matthew Broome et Guy Remmers forment également le triangle amoureux principal avec l'héroïne.

La première saison de The Buccaneers est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+. Rappelons également que vous pouvez la binge-watcher si vous êtes abonnés à MyCanal, comme le reste des programmes du géant à la pomme. La deuxième saison doit sortir en 2024, à une date qui n'a pas encore été précisée.