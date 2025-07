Dustin Hoffman "a dépassé les bornes" avec Meryl Streep dans "Kramer contre Kramer"

Le film "Kramer contre Kramer" est un chef d'oeuvre du cinéma. Pourtant, le tournage a été tendu entre les deux acteurs principaux.

Kramer contre Kramer est un chef d'oeuvre du cinéma américain. Ce drame aux cinq Oscars sorti en 1979 suit Ted Kramer, un homme qui a délaissé sa vie de famille pour privilégier sa carrière, qui se retrouve obligé de s'occuper seul de son fils lorsque son épouse, Joanna, qui n'en peut plus de supporter seule la charge de son foyer et l'éducation de leur garçon, le quitte et disparaît. D'abord maladroit, Ted Kramer finit toutefois par s'habituer à sa nouvelle vie et à développer une relation tendre avec son fils... Jusqu'à ce que son ex revienne et réclame la garde de leur enfant.

Grâce à l'interprétation magistrale de Dustin Hoffman et (surtout) Meryl Streep dans le couple principal, ce long-métrage s'interroge sur les droits des femmes, le divorce, la vie de parents célibataires dans la société américaine des années 1980, loin d'être manichéen ou à charge. Pour autant l'expérience du tournage a été douloureuse pour Meryl Streep.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 21/07/2025)

Des tensions ont émergé entre les deux acteurs principaux de Kramer contre Kramer, notamment à cause des méthodes de Dustin Hoffman. Lors d'une prise, il a notamment giflé Meryl Streep, avant de balancer son verre de vin contre un mur au cours d'une scène de dispute sans que le cadreur ni l'actrice ne soient au courant.

Pire encore, afin de la pousser dans ses derniers retranchements et qu'elle donne la meilleure performance possible, Dustin Hoffman lui aurait souvent parlé de son compagnon, John Cazale, qui venait tout juste de mourir des suites d'un cancer du poumon, révèle la biographie non-autorisée Becoming Meryl Streep écrite par Michael Schulman. Auprès du New York Times en 2018, Meryl Streep est revenue sur cette expérience de tournage, et notamment sur la gifle qu'elle a subi : "C'était mon premier film, et c'était ma première prise et il m'a simplement giflée. Ce n'était pas dans le scénario et c'est resté dans le film [on ne voit pas la gifle, mais on voit sa réaction choquée, ndlr]. Il a dépassé les bornes."

Elle a toutefois précisé : "C'est délicat, parce que lorsque vous êtes acteur et que vous tournez une scène, vous devez vous sentir libre. J'ai certainement fait mal à certaines personnes sans le vouloir au cours de scènes physiques. Et on se pardonne, d'une certaine manière." Si la fameuse gifle n'apparaît pas à l'écran, la réaction de Meryl Streep, choquée, est bien visible. Elle obtiendra d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, tandis que Dustin Hoffman sera récompensé du prix du Meilleur acteur. Ce drame décrochera également les statuettes du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et de la Meilleure adaptation.