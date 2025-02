James Bond : Amazon prend le contrôle créatif de la franchise, et ça peut changer énormément de choses

Les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson vont s'éloigner de la création des films 007, laissant le contrôle à Amazon.

C'est le début d'une nouvelle ère pour la franchise James Bond : Variety annonce ce jeudi 20 février 2025 qu'Amazon reprend le contrôle créatif de la saga cinématographique 007. Le duo Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, qui s'occupaient jusque-là de la direction créative que prenaient les longs-métrages depuis de nombreuses années, va désormais se contenter d'être les gestionnaires des droits de 007.

"Avec la conclusion de Mourir peut attendre et la retraite de Michael, je sens qu'il est désormais temps de se focaliser sur mes autres projets", a fait savoir Barbara Broccoli dans les colonnes de Variety. La fille du producteur Cubby Broccoli avait débuté son travail sur la franchise en 1977, en étant alors à l'oeuvre sur le marketing de L'espion qui m'aimait. Elle a ensuite été assistante réalisatrice d'Octopussy en 1983, avant de devenir la productrice de Tuer n'est pas jouer en 1987.

De son côté, Michael G. Wilson, 83 ans, a annoncé qu'il se retirait du rôle de producteur des films James Bond pour "[se] consacrer à des projets artistiques et caritatifs". Il travaillait sur la franchise 007 depuis 1972, jusqu'à produire Moonraker en 1979. Depuis, ils avaient le dernier mot sur le choix des acteurs qui incarnaient James Bond, mais également la direction créative des films et des scénarios.

Développer James Bond pour le streaming

Cette annonce intervient alors même qu'une bataille sur l'avenir de la franchise se jouait en coulisse entre Amazon et le duo. Barbara Broccoli et Michael G. Wilson souhaitaient conserver l'héritage de James Bond, faisant de lui un héros de cinéma à l'affiche de blockbusters qui doivent faire recette en salles, comme on en a l'habitude. Mais Amazon, propriétaire de MGM et de son catalogue depuis 2022, envisage de développer les aventures de l'espion au permis de tuer le plus largement possible, et notamment pour sa plateforme de streaming Prime Video.

C'est donc Amazon qui aura les clés de ce que deviendra James Bond. Cela implique également le choix futur de l'acteur qui incarnera 007, mais aussi tous les développements possibles et imaginables : une ou plusieurs séries télévisées dérivées, des spin-offs et des sequels, des jeux... Tout est désormais à réinventer.

Les fans de Star Wars ont connu un revirement similaire il y a quelques années, lorsque George Lucas avait vendu Lucasfilm à Disney+. Le futur de l'espion britannique prendra-t-il le même visage que l'univers galactique que l'on connaît aujourd'hui, principalement développé sur Disney+ (même si de nombreux films sont en préparation) ? Cela reste encore à confirmer. Tout comme la réaction des fans de la première heure de James Bond, qui attendent toujours avec impatience de découvrir le visage du nouveau 007.