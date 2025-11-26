Vie privée : Jodie Foster est épatante, même quand elle joue en français (critique)

Le dernier film de Rebecca Zlotowski, comédie dramatique dans laquelle Jodie Foster incarne l'un de ses premiers grands rôles en français, sort le 26 novembre 2025.

Elle jure en anglais, mais porte tout le film en français. Voilà l'exploit réalisé par Jodie Foster dans Vie privée. Réalisée par Rebecca Zlotowski, cette comédie dramatique suit une psychanalyste qui découvre que l'une de ses patientes est morte. Elle est néanmoins persuadée qu'il s'agit d'un meurtre, et non d'un suicide, et décide de mener l'enquête de son côté pour établir la vérité.

Le long-métrage sort au cinéma le 26 novembre 2025, quelques mois après avoir été projeté au Festival de Cannes 2025 (il n'était pas en compétition). C'est à cette occasion que Linternaute a pu le découvrir en avant première. Et on peut le dire : Rebecca Zlotowski signe une comédie divertissante et rythmée.

Le film s'interroge sur les images que l'on peut projeter sur les autres, et ce que ça dit de nos propres névroses (Liliane est une psychanalyste bloquée dans son métier, qui n'écoute plus vraiment ses patients, prend ses distances avec son fils et son petit-fils). L'intrigue policière ou le fond thématique ne sont pas nécessairement les points forts du film (on reste sur notre faim sur ce point). Mais on est séduit par l'écriture des dialogues, et surtout les performances d'acteurs.

© Georges Lechaptois / Ad Vitam

Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, ils sont tous extrêmement convaincants comme à leur habitude. Mais c'est Jodie Foster qui épate, l'actrice américaine trouvant ici son premier gros rôle (presque) intégralement en français. Elle porte le film malgré la barrière de la langue (francophile et francophone, elle admet elle-même en conférence de presse, "elle devient une personne différente quand elle joue en français"), interprète un personnage féminin plein de nuances et de complexité (drôle mais méchante, peu maternelle mais obsédée par ce qui s'est passé avec sa patiente, rationnelle mais capable de plonger dans les délires les plus fantasques).

La seconde force de Vie privée est le duo que Jodie Foster forme avec Daniel Auteuil. Ce dernier incarne son ex-mari qui devient un peu son docteur Watson au cours de l'enquête. L'acteur avouait d'ailleurs en conférence de presse avoir trouvé "son alter ego" chez l'actrice américaine, et que le jeu face à elle était "très naturel", au point que "c'était comme si on s'était aimés tout ce temps". Cette aisance dans le jeu devient une vraie rencontre de cinéma, les deux comédiens ayant une alchimie très forte à l'écran, et leurs scènes sont parmi les meilleures du film. A découvrir sur grand écran le 26 novembre 2025.