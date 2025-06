James Bond : on sait enfin qui réalisera le prochain épisode, il a signé l'un des meilleurs films de 2024

Le prochain film James Bond a trouvé son réalisateur. Bonne nouvelle : il s'agit d'un nom très connu.

On a enfin des nouvelles du prochain James Bond. L'incarnation de Daniel Craig a tiré sa révérence en 2021 avec Mourir peut attendre, et depuis, on ne savait pas ce qui attendait l'agent secret. Alors que les producteurs historiques de la franchise, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson tardaient à trouver le nouvel interprète de 007, la franchise a connu un revirement majeur en février dernier : Amazon a repris le contrôle créatif de la franchise, laissant Broccoli et Wilson se contenter d'être les gestionnaires des droits de l'espion au permis de tuer.

Depuis, les studios Amazon MGM se sont activés pour remettre la franchise sur les rails. Ce mercredi 25 juin, ils ont enfin trouvé le réalisateur du prochain opus. Après Sam Mendes et Cary Joji Fukunaga, ce sera au tour de Denis Villeneuve de raconter les nouvelles aventures de James Bond. Et son nom vous parle très probablement : c'est lui qui a signé la nouvelle adaptation de Dune, dont la seconde partie, qui est sortie en 2024, est considéré comme l'un des meilleurs films de cette année, avec d'excellentes critiques et une nomination à l'Oscar du Meilleur film. Mais ce n'est pas le seul succès que l'on doit à sa filmographie : le réalisateur canadien a également signé Premier contact, Blade Runner 2049, Sicario, Incendies ou encore Prisoners.

Une énorme responsabilité

Dans un communiqué de presse, Denis Villeneuve s'est dit "fan inconditionnel de Bond", qu'il considère comme "un personnage sacré". "J'ai l'intention d'honorer la tradition et d'ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir. C'est une responsabilité énorme, mais aussi quelque chose d'incroyablement excitant pour moi et un immense honneur."

Amazon MGM a donc choisi un cinéaste expérimenté et reconnu de la critique et du public pour les nouvelles aventures de James Bond. Car le défi est de taille : il va falloir trouver un nouvel interprète pour l'espion de sa Majesté, mais également tourner la page de l'ère Daniel Craig avec de nouvelles aventures et de nouveaux enjeux.

Pour l'heure, on ne sait pas quel acteur sera le James Bond de Denis Villeneuve. Depuis 2021, plusieurs noms ont été évoqués, comme celui d'Aaron Taylor-Johnson, qui joue actuellement dans 28 ans plus tard au cinéma, de Regé-Jean Page (La chronique des Bridgerton), de Lucien Laviscount (Emily in Paris), ou encore d'Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher).

La question est de savoir si l'arrivée de Denis Villeneuve aux commandes, et de nouveaux producteurs (David Heyman à qui l'on doit Harry Potter et Amy Pascal qui a produit les Spider-Man avec Tom Holland) vont rester dans l'esprit insufflé par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, ou prendre une direction totalement différente. La date de sortie du prochain film James Bond n'a pas encore été annoncée.