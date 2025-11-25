"C'est le plus gros film Disney Animation jamais produit" : les réalisateurs de Zootopie 2 nous révèlent les secrets de la suite

Linternaute a rencontré Jared Bush et Byron Howard, réalisateurs de Zootopie 2, avant la sortie du film le 26 novembre. Interview.

Zootopie 2 est le film de Noël Disney de 2025. Neuf ans après le succès du premier volet en 2016, les officiers de police de la ville peuplée d'animaux reviennent pour mener une nouvelle enquête. Il s'agit du film d'animation le plus attendu par les petits et les plus grands pour cette fin d'année, et pour cause : Zootopie a été un véritable succès critique et populaire, au point de remporter l'Oscar du meilleur film d'animation 2017.

Avant la sortie du second épisode le 26 novembre, Linternaute a rencontré les réalisateurs Jared Bush et Byron Howard (duo à qui l'on doit également Encanto) à l'occasion d'une interview par Zoom de quelques minutes. L'occasion d'échanger sur la conception et les thématiques qui imprègnent Zootopie 2.

Linternaute : Il y a dix ans, Zootopie traitait de préjugés et de racisme. Ce second film met l'accent sur la force de la communauté et l'acceptation des différences de chacun. Quel a été votre processus créatif après le succès du premier film et qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ces thématiques dans la suite ?

Jared Bush (réalisateur) : Dans le premier film, nous avons adoré pouvoir raconter une histoire sur les préjugés et les stéréotypes à travers les animaux. Raconter des histoires dans le monde animal nous permet de tendre un miroir et d'examiner vraiment la nature humaine. Pour cette suite, nous avons assuré une continuation naturelle, sans répéter exactement les thèmes du premier film.

"La relation de Nick et Judy est devenu le cœur de l'histoire"

Et nous voulions vraiment faire cela à travers la relation de nos personnages principaux, Nick et Judy. Ils sont très différents, pas seulement parce que ce sont un lapin et un renard : ils voient le monde différemment. C'est vraiment un peu le but de cette histoire : ils découvrent que leurs différences, qui semblent être des obstacles insurmontables, sont en réalité leur plus grande force.

Quel a été le plus gros défi de cette suite ?

Byron Howard (réalisateur) : Honnêtement, le plus gros défi était que nous aimions beaucoup le premier film. Nous sommes tombés amoureux de Nick et Judy, nous aimons ce monde…. Le premier film était notre projet de rêve. Rien que de réussir à être à la hauteur de nos propres attentes sur ce deuxième chapitre de l'histoire était énorme.

Nous voulions que ce monde soit immense, amusant et rempli de blagues d'animaux, mais il y avait aussi la relation de Nick et Judy : nous ne voulions pas qu'elle soit statique et exactement la même que dans le premier film. Ils doivent évoluer. Ils doivent aller plus en profondeur dans leur relation et en apprendre davantage l'un sur l'autre. C'est devenu le but même de ce film : qu'ils deviennent plus proches et traversent ces difficultés que nous connaissons tous. Quand nous entrons en relation avec quelqu'un, nous découvrons 'oh, cette personne n'est pas exactement ce que je pensais'...

Jared Bush : Il parle de moi ! (rires)

Byron Howard : Nous nous surprenons l'un l'autre, ça parle de nous (rires). C'est devenu le cœur de l'histoire.

Y a-t-il eu une scène qui a été particulièrement difficile à créer ?

Jared Bush : Nous avons l'avantage de travailler avec 700 personnes. C'est le nombre nécessaires pour faire un de ces films, et ce sont tous les meilleurs dans leurs domaines. Donc oui, il y a d'énormes défis. Ce film est le plus gros film que Disney Animation ait jamais produit.

L'un des plans contient 50 000 animaux. Historiquement en animation, la fourrure est difficile, l'eau est difficile, et dans ce film, nous avons des animaux avec de la fourrure dans l'eau ! Donc il faut beaucoup de personnes très intelligentes pour faire fonctionner tout cela. Ce qui est incroyable dans nos métiers, c'est que nous pouvons entendre les meilleures idées venant de ces 700 personnes.

"Les histoires de Zootopie sont potentiellement infinies"

Bien sûr, il y a ces grandes scènes d'action incroyables, mais pour moi la scène la plus importante du film c'est simplement celles où Nick et Judy se parlent, et le jeu d'acteur est tellement subtil…. C'est incroyablement difficile à retranscrire. Nous avons vraiment de la chance d'avoir ces incroyables animateurs qui apportent le meilleur d'eux-mêmes à l'écran.

Peut-on espérer un Zootopie 3 ? Avez-vous déjà des idées de ce à quoi pourrait ressembler une potentielle suite ?

Byron Howard : Ce qui est merveilleux, comme Jared l'a dit, c'est que nous travaillons avec 700 personnes très intelligentes et nous avons 700 personnes qui veulent continuer à s'amuser dans ce monde et qui ont constamment des idées. C'est un monde très vaste. Les histoires dans Zootopie sont potentiellement infinies et nous adorons ça, parce que nous pourrions continuer à travailler dessus jusqu'à la fin de nos carrières si on nous le permettait. Donc croisons les doigts. Mais nous espérons d'abord que ce film plaise au public.