Ce sont les 15 films que l'on attend le plus en 2026, ils vont créer l'événement cette année

  • Hamnet de Chloé Zhao avec Paul Mescal, Jessie Buckley...
  • De quoi ça parle : Angleterre, 1580. un professeur de latin fauché, fait la connaissance d'Agnes, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille.
  • Pourquoi on l'attend : parce que ça adapte un roman bouleversant qui plonge dans l'histoire de l'oeuvre de Shakespeare, et que les critiques américaines sont déjà unanimes. Le film cumule déjà de nombreuses nominations aux cérémonies de remise de prix américaines.
  • Quand le voir : le 21 janvier 2026 au cinéma.
Manon Bricard