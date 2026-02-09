"Les Minions", "Cliff Booth", Spielberg... Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater au Super Bowl

Le Super Bowl 2026 s'est tenu dans la nuit du 8 au 9 février 2026, et a proposé une nouvelle fois son lot de bandes-annonces pour les prochaines grosses sorties cinéma de l'année.

Le Super Bowl est un rendez-vous traditionnel pour les fans de sports qui veulent découvrir l'équipe de football américain victorieuse de l'année. Mais c'est également un événement à suivre pour les cinéphiles de la planète : c'est souvent à cette occasion que les studios diffusent des spots publicitaires des films les plus attendus des mois à venir.

Ce Super Bowl 2026 n'a pas dérogé à la règle : plusieurs bandes-annonces ou court spots publicitaires ont été dévoilées dans la nuit du 8 au 9 février. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les premières images des Minions et des Monstres, ou du film Cliff Booth avec Brad Pitt. De nouvelles images de The Mandalorian & Grogu, Disclosure Day, Super Mario Galaxy ou Projet dernière chance ont également été dévoilées.

Les Minions vont semer le chaos

Les petits et grands fans des petits hommes jaunes seront ravis : les Minions reprennent bientôt du service au cinéma ! Dans Les Minions et les Monstres, troisième épisode de la franchise d'Universal Pictures et Illumination, les chaotiques créatures veulent réaliser leurs propres films et partent à la recherche de monstres légendaires. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au 1er juillet pour découvrir cette suite très attendue.

Cliff Booth : Brad Pitt reprend du service

On savait qu'un film centré sur Cliff Booth, personnage interprété par Brad Pitt dans Once Upon A Time... in Hollywood était en préparation. On savait également que Quentin Tarantino ne se chargerait pas du projet et laissait la main à David Fincher, mais que Brad Pitt reprendrait bien le rôle. On ne savait en revanche pas à quoi ça allait ressembler. C'est désormais chose faite avec les premières images du film Netflix Aventures de Cliff Booth dévoilées au Super Bowl. Il ne manque plus que la date de sortie, encore inconnue pour le moment.

Seconde bande-annonce pour le dernier Spielberg

Disclosure Day fait partie des films les plus attendus de l'année. Ce film de science-fiction d'extra-terrestres voit le retour de Steven Spielberg à un genre dans lequel il s'est déjà maintes fois illustré, avec de nouveau un casting d'exception (Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth...). Un nouveau sport a été dévoilé au Super Bowl, avant sa sortie cinéma programmée le 10 juin 2026.

Encore de nouvelles images du film Super Mario Galaxy

Autre film d'animation très attendu pour 2026 : la sortie de Super Mario Galaxie, le film. Après plusieurs bandes-annonces dévoilant Yoshi et Harmonie, un nouveau spot très court dévoile bébé Mario, bébé Luigi... et un t-rex. de quoi patienter jusqu'au 1er avril 2026, date de sortie du film Nintendo et Illumination, en France.

Ryan Gosling dans Projet dernière chance

Après le succès phénoménal de Barbie, Ryan Gosling revient dans les prochaines semaines à l'affiche de Projet dernière chance. Ce film de science-fiction, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller (la franchise Spider-Verse, La Grande Aventure Lego), est l'adaptation du roman du même nom d'Andy Weir. L'acteur canadien incarne un homme qui se réveille amnésique dans un vaisseau spatial, sans savoir qu'il est chargé d'une mission majeure : sauver l'Humanité. La sortie est fixée au 18 mars 2026.

Court spot pour The Mandalorian & Grogu

Disney n'était pas en reste lors de ce Super Bowl 2026. Mais pas d'Avengers à l'horizon, ni de film d'animation ou d'adaptation en live action : les studios de Mickey ont choisi de se concentrer sur leur prochain rendez-vous, le prochain film Star Wars intitulé The Mandalorian & Grogu qui sort le 20 mai 2026. Il s'agit d'une version cinématographique de la série à succès, dans lequel les deux héros vivent de nouvelles aventures. Dans le court spot publicitaire partagé dans la nuit du 8 au 9 février 2026, on découvre que les deux personnages sont tirés par des Tauntauns, déjà aperçus dans L'Empire contre-attaque : on reverra donc probablement l'ancienne base de l'Alliance Rebelle connue sous le nom de la planète Hoth.

Ce n'étaient pas les seules bandes-annonces que l'on pouvait découvrir à l'issue de ce Super Bowl : Scream 7 s'est dévoilé dans de nouvelles images à quelques semaines de sa sortie, le 25 février. Autre film qui arrive très bientôt au cinéma : Jumper, le nouveau film Pixar, a montré une nouvelle vidéo de 30 secondes. Sa sortie est programmée au 4 mars 2026. Une nouvelle bande-annonce du film Supergirl, dont la sortie cinéma est programmée au 24 juin, ont également été diffusées à l'occasion de l'événement sportif.