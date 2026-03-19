John Chu ("Wicked") : "On vit à une époque où les gens aiment vivre dans une bulle"

ENTRETIEN. A l'occasion de la sortie de "Wicked : For Good" à l'achat et la location digitale, nous nous sommes entretenus avec le réalisateur John Chu sur les coulisses du film.

Avec un total de 1,1 milliard d'entrées cumulées pour ses deux volets, Wicked a été un véritable phénomène dans l'univers des comédies musicales. Porté par Cynthia Erivo et Ariana Grande, le film est une adaptation de la pièce de Broadway qui entend raconter la "vraie" histoire de la Méchante Sorcière de l'Ouest et de la Bonne Sorcière de l'Est, jusqu'à ce que Dorothy sauve le pays d'Oz. La partie 2, conclusion du diptyque, est sortie ce 19 mars 2026 à l'achat et à la location digitale avec Universal Pictures Home Entertainment.

S'il s'agit d'une adaptation de la comédie musicale de Broadway, Wicked est surtout un nouveau voyage dans un univers très apprécié des Américains : Le Magicien d'Oz. Le livre de Frank Baum a inspiré le classique du cinéma que l'on connaît, mais aussi The Wiz et le roman qui deviendra Wicked, ainsi que de nombreuses autres versions apparues dans des séries télévisées ou d'autres formats.

"Il y avait une pression, bien sûr, mais surtout un privilège de pouvoir explorer Oz avec notre propre regard", souligne John Chu, le réalisateur des deux films, qui a accordé une interview à Linternaute. Nous l'avons rencontré quelques semaines avant la sortie digitale de Wicked : For Good. À cette occasion, le réalisateur est revenu sur les coulisses du film, la pression que représentait un tel projet. "La seule façon d'éviter le stress ou la peur, c'est d'être extrêmement bien préparé et d'avoir pensé à chaque détail", selon lui.

"Sans Ariana Grande et Cynthia Erivo, il n'y a pas de film" (John Chu )

Aux Etats-Unis, la première partie de Wicked est devenue l'adaptation au cinéma d'une comédie musicale de Broadway la plus rentable, élevant l'attente des fans pour la seconde. "Je pense que le public attendait de pouvoir toucher Oz, voir Oz, vivre à Oz", souligne le réalisateur John Chu pour expliquer ce succès. Mais le moteur principal du succès des deux films reste, selon lui, Ariana Grande et Cynthia Erivo : "Oui, le spectacle, la musique et l'histoire sont incroyables, mais quand on ajoute l'énergie de ces deux femmes, qui sont si puissantes à l'écran… Sans elles, il n'y a tout simplement pas de film. Ce serait Wicked, mais ce ne serait pas vraiment Wicked."

Wicked : For Good représentait un défi particulier. Après un premier volet coloré et léger, ponctué de chansons mémorables ("Defiying Gravity", "Popular", "Dancing Through Life"...), la seconde est bien plus sombre et intime. A l'exception de "For Good", moins de chansons restent en mémoire. "Je savais que la promesse du deuxième film était différente", assure John Chu. "La première partie, c'est du miel et du sucre : on entre de manière joyeuse dans cette histoire, qui semble un peu légère de l'extérieur. Mais une fois qu'on est dedans, on s'y attache, jusqu'à Defying Gravity, qui symbolise la naissance d'une guerrière. La seconde partie prolonge cette idée, on va plus en profondeur, et la promesse n'est plus la même. La suite est plus profonde, plus riche, et elle reste plus longtemps avec nous."

© © Universal Studios. All Rights Reserved.

Si ce changement peut décontenancer le spectateur, c'est au contraire la force de la comédie musicale. "Si on avait fait la même chose que pour Wicked, peut-être que ça aurait été un bonbon sucré, ça aurait été amusant, mais ça n'aurait rien apporté de plus au parcours des personnages et à la promesse du voyage que nous avions faite au début. Ça aurait été malhonnête." Ce changement de paradigme repose sur le propos thématique même de l'intrigue : le fait que l'histoire est réécrite par les vainqueurs. "J'ai toujours aimé Wicked pour sa mélancolie. Certains voient le côté sucré, mais quand on gratte la surface, c'est une histoire sur la vérité qui se cache en dessous."

Explications sur le cardigan

Wicked est un film qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis. Avant même la sortie du second volet, les scènes étaient décortiquées, rejouées, ou reprise pour créer des memes sur TikTok et Instagram. De quoi élever les attentes pour la suite, qui a également connu le même traitement. Une scène de Wicked : For Good a particulièrement fait réagir : celle où Elphaba accueille Fiyero dans sa demeure dans la forêt, portant un cardigan gris en laine troué.

Le vêtement, pourtant anodin dans la scène, a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux : "Non, je ne m'attendais pas [à une telle réaction], mais j'adore, c'est très drôle", s'amuse John Chu. Avant d'expliquer comment ce costume avait été pensé : "Pour moi, on construisait un très beau foyer pour Elphaba. Un vrai, pas juste un trou dans le sol ou une grotte dans la forêt. Elle a de la dignité, du respect pour elle-même. On a même mis un petit métier à tisser pour montrer qu'elle pouvait fabriquer ses vêtements."

Deux nouvelles chansons écrites pour le film

Les deux films Wicked adaptent la comédie musicale de Broadway écrite par Stephen Schwartz et Winnie Holzman. Les fans de la pièce, qui se joue depuis 2003, auront remarqué dans cette seconde partie l'ajout de deux chansons inédites pour le film : "The Girl in the Bubble", chantée par Ariana Grande, et "No place like home", interprétée par Cynthia Erivo.

"En développant l'histoire dans le Wicked : For Good, on s'est rendu compte qu'il y avait des moments qui manquaient, se souvient John Chu. Donc, soit on en faisait une nouvelle scène, soit une nouvelle chanson. Dans l'intrigue de la Partie 2, Glinda et Elphaba sont souvent séparées. Elles n'ont donc personne avec qui partager leurs émotions intérieures. Et la comédie musicale permet justement d'entrer dans les pensées intimes des personnages. Mais on a toujours su qu'on n'était pas obligé de le faire si finalement ça ne fonctionnait pas. Au final, ça sonnait juste."

"On questionne ce qu'on est en train de défendre et de protéger" (John Chu)

D'où l'idée de développer deux nouvelles chansons, toujours écrites et composées par Stephen Schwartz, pour retranscrire les émotions intérieures des héroïnes, à "des moments critiques où elles questionnent leur foyer". Avec "No place like home", Elphaba s'interroge sur les raisons qui la pousse à se battre pour un pays qui ne l'a jamais aimée ni acceptée. Avec "The Girl in the Bubble", Glinda se rend compte qu'elle a construit sa vie sur un mensonge et qu'elle a choisi de fermer les yeux sur les manipulations du gouvernement, au point de devenir elle-même un outil de propagande. "On questionne précisément ce qu'on est en train de défendre et de protéger, commente John Chu. C'est d'ailleurs une idée qui résonne beaucoup avec notre époque."

La fin expliquée

La fin de Wicked : For Good a aussi interrogé les fans de la comédie musicale, qui découvraient un changement par rapport à ce qu'ils avaient vu à Broadway. Attention, spoilers : le livre magique, le Glimmerie, s'ouvre pour Glinda, suggérant qu'Elphaba lui passe le flambeau ou que les pouvoirs de la Bonne Sorcière de l'Est s'activent une fois qu'elle s'affirme et reprend le combat de son amie. La fin n'est pas explicite à ce sujet et laisse volontairement des portes ouvertes : "C'était important de montrer que, quoi qu'il arrive, même quand on est éloigné de quelqu'un avec qui on a partagé un chapitre de sa vie, ça ne veut pas dire que cette personne a disparu."

"Chacun peut interpréter [la fin] comme il le souhaite" (John Chu)

Cette fin permettait également de mettre en lumière l'arc de Glinda, qui vit pendant longtemps dans une bulle comme outil de propagande du régime, avant de se rebeller et de reprendre le pouvoir suite à la disparition d'Elphaba : "On vit à une époque où les gens aiment vivre dans une bulle et se sentent plus en sécurité dans cette bulle", observe le réalisateur. On voulait souligner que le courage n'a pas de date d'expiration : on peut toujours faire éclater sa bulle quand on est prêt [...] Pour résonner avec notre époque, ce film devait montrer que même quand on est une Glinda, même quand on n'est pas aussi héroïque qu'une Elphaba, on peut quand même être courageux. Et quand on l'est, on libère une magie en soi qu'on ne soupçonnait pas."

© © Universal Studios. All Rights Reserved.

Cette fin s'inscrit dans la lignée du reste du propos de Wicked : For Good : derrière les chansons, les somptueux costumes et la sororité, c'est aussi une fable politique sur la manipulation d'Etat, la réécriture de l'Histoire, et la résistance. "Je fais des films d'abord pour divertir, mais aussi pour explorer un sentiment que je traverse au même moment. Même si tous mes films sont très différents les uns des autres, ils sont tous une sorte d'entrée de journal de leur époque", admet John Chu.

"Wicked a été réalisé pendant et après les confinements liés au Covid, alors qu'on essayait de trouver les nouvelles règles selon lesquelles vivre, avec tous ces changements dans le monde. Wicked parle de changements, de remise à zéro, et du choix de ce que l'on est et de ce que cela demande. C'était dans son ADN dès le départ, mais en faisant le film, on traversait nous-mêmes ce processus. Et encore plus aujourd'hui. Avec ce film, nous avons laissé notre empreinte de ce moment."