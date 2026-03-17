On a vu le premier blockbuster de 2026 : c'est déjà l'un des meilleurs films de ce début de l'année

Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de ce réjouissant film de science-fiction qui sort enfin au cinéma, c'est une épopée spatiale à ne pas rater.

Comme l'ont prouvé récemment Dune ou Silo, les adaptations de classiques de la science-fiction ont la côte. Sony Pictures l'a bien compris et propose désormais aux spectateurs de découvrir la nouvelle adaptation d'un roman d'Andy Weir, auteur américain qui avait déjà signé le livre Seul sur Mars (devenu un film avec Matt Damon). Cette semaine, le public va encore plonger dans son univers avec une nouvelle épopée spatiale très réjouissante, à la fois profonde et divertissante. Si l'on exclue le film d'animation Pixar Jumper, il s'agit même du premier blockbuster (film à gros budget avec une star bankable) de cette année 2026.

Projet dernière chance débute alors qu'un homme se réveille amnésique dans une navette spatiale. Le long-métrage va alors alterner entre deux temporalités : celle qui précède le voyage spatial pour comprendre comment notre héros en est arrivé là, et celle dans le vaisseau. Le héros, Ryland Grace, va devoir recomposer ses souvenirs pour comprendre l'enjeu de sa mission, qui pourrait sauver l'humanité d'une menace sans précédent. Mieux vaut ne pas en révéler davantage sur ce périple spatial pour laisser le plaisir aux spectateurs de découvrir les différents rebondissements du film (et il y en a plusieurs). Car Projet Dernière Chance s'apprécie pour les tâtonnements galactiques de son héros.

© Jonathan Olley

Les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller (scénaristes et producteurs de la saga Spider-Verse) signent ici une étonnante épopée spatiale qui emprunte à d'autres classiques du genre. Dans Projet dernière chance, on retrouve de la SCI-FI de Steven Spielberg (ET, Rencontre du Troisième type) mais aussi l'enchantement et la mélancolie d'un Wall-E. Le tout saupoudré de l'humour habituel des deux cinéastes, que l'on connaît pour The Lego Movie et 22 Jump Street.

Projet dernière chance se révèle être un film très efficace sur le courage, la notion de sacrifice, l'importance de la coopération et de l'amitié. C'est un long-métrage à la fois réjouissant et mélancolique, qui permet à Ryan Gosling d'étaler toute sa palette de jeu : indéniablement charmant et hilarant dans les scènes d'humour, il est également bouleversant dans certaines des scènes les plus profondes du film.

Visuellement, Projet dernière chance est superbe. Greig Fraser a été embauché comme directeur de la photographie (il est responsable de la prise de vue sur un tournage, c'est-à-dire qu'il va concevoir l'esthétique visuelle, en particulier l'éclairage d'un film), et c'est un régal pour les yeux. Après avoir travaillé sur Dune, The Batman, Rogue One ou Zero Dark Thirty (qui sont tous visuellement très marqués), il impressionne de nouveau avec des scènes d'une grande beauté qui donnent une véritable identité à ce voyage spatial.

Projet dernière chance n'est pas non plus parfait. Sa longueur est sa réelle limite (2h30, c'est un peu long) et on ne peut pas dire que ça soit le film de SF le plus original du genre. Il reste un blockbuster efficace qui nous a amusés autant qu'il nous a bouleversés, et s'impose l'un des meilleurs films de ce début d'année 2026. C'est en tout cas le meilleur film de science-fiction que l'on a pu voir ces dernières années. Projet dernière chance est à découvrir au cinéma dès le 18 mars 2026.