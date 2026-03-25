A la TV : noté 4,7/5, c'était le film le plus fou de l'année 2025

Cette semaine, vous pouvez découvrir le film qui a été désigné le meilleur de l'année 2025 par les Oscars, à la télévision et en streaming. Il avait séduit la critique comme rarement auparavant.

Vous avez peut-être raté l'un des films qui a marqué l'année 2025, voici votre chance de vous rattraper. Qualifié de "film le plus fou de l'année" dernière par Konbini, il est diffusé à la télévision cette semaine et sera ensuite disponible au visionnage en streaming. Nous vous le recommandons, d'autant plus qu'il a été sacré Meilleur film de l'année au cours de plusieurs cérémonie de remise de prix ces dernières semaines.

Après avoir remporté 6 BAFTA, un César, trois Critics's Choic et 4 Golden Globes, il a remporté six Oscars, dont celui du Meilleur film. A celui-ci, s'ajoute celui de la Meilleure réalisation pour Paul Thomas Anderson, celui du Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, celui du Meilleur scénario adapté, du Meilleur casting et enfin celui du Meilleur montage. Par ailleurs, la presse française est unanime : il obtient la note critique de 4,7/5 sur Allociné (avec 41 titres recensés), un score particulièrement élevé et très rare. Pour Le figaro, il s'agissait d'un "spectacle époustouflant", un "divertissement splendide et profond, alarmant et drôle" conclut Télérama. Les spectateurs du site d'agrégateurs d'avis français lui ont donné la note de 3,9/5.

Réalisé par Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre fait partie des films qui ont brillé au cours de l'année 2025. L'intrigue suit un ancien révolutionnaire paranoïaque, Bob, qui vit avec sa fille Willa, pleine de ressources et désireuse de davantage d'indépendance. Leur vie est toutefois bouleversée lorsque son ancien ennemi juré refait surface et enlève la jeune fille. Bob va devoir renouer avec ses anciens alliés et faire face aux conséquences de son passé pour retrouver son enfant.

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Le casting est composé de stars de renoms : Leonardo DiCaprio incarne un père paumé qui cherche par tous les moyens à sauver sa fille, malgré sa propre incompétence. Sean Penn, oscarisé dans la catégorie Meilleur second rôle pour son interprétation, est un militaire raciste et violent, ouvertement moqué par le cinéaste, quand Benicio del Toro incarne un professeur de karaté qui résiste au monde en silence, et de manière très organisée. Une bataille après l'autre a également révélé deux comédiennes : Teyana Taylor qui marque les esprits dans un rôle complexe pendant seulement les 20 premières minutes du film, et Chase Infiniti, jeune actrice qui s'impose face à tous les vétérans qui peuplent ce film.

D'une inventivité rare (le film comporte l'une des scènes de courses poursuites les plus mémorables du cinéma récent) et servi par un incroyable casting, Une bataille après l'autre est probablement le film le plus personnel de Paul Thomas Anderson. Dans cette satire politique, le cinéaste critique l'Amérique raciste moderne mais aussi l'incapacité des parents à laisser un monde paisible pour leurs enfants. L'une des thématiques fortes du film reste l'espoir que les jeunes générations puissent reprendre le combat et sauver le monde. Il s'agit d'une oeuvre intime pour le cinéaste, comme il a pu l'expliquer en recevant l'Oscar du Meilleur scénario adapté, révélant qu'il a écrit ce film pour ses enfants, afin de demander pardon à leur génération pour le monde dont ils héritent.

Si vous n'avez pas pu voir Une bataille après l'autre au cinéma, vous pouvez profiter de sa première diffusion télévisée cette semaine. Canal+ le diffuse ce vendredi 27 mars à 21h10 sur la chaîne cryptée. Il sera ensuite mis en ligne sur la plateforme de streaming MyCanal pour les abonnés.