Printemps du cinéma : pourquoi le prix des places ne peut pas être à 5 euros toute l'année ?

Le Printemps du Cinéma permet de profiter ce week-end d'une séance au prix réduit de 5 euros. Un tarif exceptionnel qui ne peut pas être appliqué toute l'année. Explications.

Si vous souhaitez vous faire une toile, c'est le moment ! Du 22 au 24 mars inclus, a lieu le Printemps du cinéma. Cet événement promotionnel propose durant 3 jours des séances à 5 euros sans condition, hors majoration pour les séances spéciales (3D, IMax…etc). Une aubaine pour les cinéphiles ou les spectateurs occasionnels, qui peuvent profiter de cette réduction pour voir les dernières sorties du moment.

A cette occasion, Linternaute.com s'est entretenu avec Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF). Pourquoi les prix des places sont-ils si éloignés de ce tarif promotionnel le reste de l'année ? Impossible de maintenir un tarif aussi avantageux toute l'année, assure Marc-Olivier Sebbag. A cette occasion, "toute la filière du cinéma accepte de gagner moins pour faire un cadeau au spectateur. Les distributeurs et les exploitants, le CNC, tout le monde, même l'État avec la TVA, si je puis dire, fait une réduction pour tous les spectateurs."

Car la place de cinéma ne vient pas uniquement financer le film que vous avez vu. Différentes parts sont définies dans le tarif d'une place de cinéma : d'abord, deux taxes, la TVA (fixée à 5,5%) et la TSA (10,72%) reversée au profit du CNC. Cette dernière permet de "financer les nouveaux films, les nouvelles salles et leur rénovations. C'est pour ça qu'en France, on a le premier parc de salles d'Europe, note le délégué général de la FNCF. On est le premier pays du cinéma en Europe et on est dans le top 5 mondial depuis que le cinéma existe."

Une fois qu'on enlève ces deux taxes, la somme restante, la "base film", est divisée en deux : la moitié, en moyenne, revient au distributeur du film (l'intermédiaire entre le producteur et la salle, qui fait remonter l'argent au producteur et au réalisateur), et l'autre moitié revient au cinéma, "pour payer son loyer, ses salaires, la promotion qu'il fait des films, l'électricité, l'énergie, le fonctionnement du cinéma, l'entretien", énumère Marc-Olivier Sebbag. "Si vous faites des travaux, si vous changez les sièges, si vous avez de la technologie (fauteuils qui bougent, grands écrans avec beaucoup d'électricité, un lieu complexe à gérer parce qu'il est grand, que vous avez des espaces à chauffer, beaucoup de personnel, de la sécurité avec beaucoup d'issues...), ça va définir le prix du billet", poursuit-il.

Un prix moyen à 7,42 euros

Il est donc impossible de maintenir toute l'année le tarif avantageux de 5 euros pratiqué lors du Printemps du cinéma ou de la Fête du cinéma : "Parce qu'il faut payer son électricité, parce qu'il faut payer son loyer, parce qu'il y a des charges, parce que les distributeurs et les producteurs ne vivraient pas si le tarif était si bas. C'est le propre de la promotion, d'être promotionnel sur une durée courte."

A l'occasion de tels événements promotionnels, l'affluence dans les cinémas augmente, avec "à peu près deux fois plus d'entrées" qu'en temps normal, ce qui permet "de retrouver en nombre d'entrées ce que vous perdez en marge". D'ailleurs, il a déjà été testé de prolonger ces événements promotionnels dans le temps : "Mais si vous faites durer ce prix plus longtemps, l'affluence diminue", a-t-il été constaté.

Pour autant, le prix moyen de la place de cinéma en France est déjà de 7,42 euros selon le dernier bilan du CNC publié en 2025. Cela inclut toutes les gammes de tarifs, les potentiels abonnements illimités, mais aussi les suppléments (3D, lunettes,...). "Il y a une grande palette de prix au cinéma", souligne Marc-Olivier Sebbag. "Moins de 15% des billets payés par le public sont à plus de 10 euros, 60% des billets payés sont à 7 euros et moins", affirme le délégué général de la FNC auprès de Linternaute.com. "On voit bien qu'il y a une dispersion très importante. Le prix payé par le public, c'est très rarement le prix le plus élevé" affiché.