"Les utilisateurs du cinéma permettent le renouvellement du cinéma" : ce que vous payez vraiment en allant voir un film

ENTRETIEN. A l'occasion de la Fête du cinéma, nous nous sommes entretenus avec le délégué général de la FNCF, Marc-Olivier Sebbag, sur ce que vous payez en allant au cinéma.

Chaque année, le Printemps du cinéma (du 22 au 24 mars 2026) et la Fête du cinéma (du 28 juin au 1er juillet 2026) proposent au spectateur des séances à 5 euros, hors majoration spéciale. Ce tarif avantageux est fixé pour donner envie au public de se rendre en salles pour découvrir les dernières sorties sur grand écran. Mais ce prix ne peut pas être pratiqué toute l'année. En temps normal, le prix moyen de la place de cinéma en France était de 7,42 euros en 2024, selon le dernier bilan du CNC publié en mai 2025. Ce tarif inclut les abonnements, les réductions d'âge, mais aussi les suppléments et majorations (lunettes 3D, séances spéciales, etc.).

A l'occasion du Printemps du cinéma 2026, nous avons échangé avec Marc-Olivier Sebbag, directeur général de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) afin de décrypter ce que les spectateurs paient concrètement en achetant une place de cinéma, et pourquoi il n'est pas possible de baisser les tarifs.

Linternaute - Que paie exactement le public quand il achète une place de cinéma ?

Marc-Olivier Sebbag - Il y a différentes parts, définies par la réglementation du cinéma. Il y a d'abord deux taxes : la première c'est la TVA de 5,5%, et une taxe de 10,72% qui vient alimenter le Centre National du Cinéma (CNC). Cet argent s'accumule et après il est réparti pour permettre que les cinémas construisent de nouvelles salles, que les producteurs et les réalisateurs fassent de nouveaux films et que globalement l'économie du cinéma puisse se renouveler.

C'est d'ailleurs la même chose chez tous les diffuseurs du cinéma. Les télévisions paient une taxe, les plateformes paient une taxe, la vidéo paie une taxe spéciale au CNC. Et tout ça vient permettre de financer les nouveaux films et financer les nouvelles salles et leur rénovation. C'est pour ça qu'en France, on a le premier parc de salles d'Europe. On est le premier pays du cinéma en Europe et on est dans le top 5 mondial depuis que le cinéma existe.

Quand on enlève ces taxes, il reste une somme qu'on appelle la "base film" qui est divisée en deux : une moitié, en moyenne, va au distributeur de films (qui fait l'intermédiaire entre le producteur et la salle), qui va ensuite remonter l'argent au producteur, qui remonte l'argent au réalisateur, etc. Et puis l'autre moitié, donc un peu moins de 50% de ce que paye le spectateur, va au cinéma pour payer son loyer, ses salaires, la promotion qu'il fait des films, l'électricité, l'énergie, le fonctionnement du cinéma.

Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui entraîner une augmentation des prix ?

Je vais répondre différemment. Le cinéma est fixé en fonction des charges qui pèsent sur le cinéma. Comme le coût du film est un pourcentage du billet, les charges qui vont influer sur le prix du cinéma, ce sont les charges fixes du cinéma, c'est-à-dire le loyer, les salaires, l'énergie et aussi tout ce que vous mettez dans votre cinéma : faire des travaux, changer les sièges, la technologie (les fauteuils qui bougent, les grands écrans avec beaucoup d'électricité...). C'est aussi peut-être un lieu qui est complexe à gérer parce qu'il est grand et que vous avez des espaces à chauffer, du personnel un peu partout, de la sécurité importante, etc. Tout ça va définir le prix de votre billet.

"Le loyer est une part importante du coût de fonctionnement du cinéma" (Marc-Olivier Sebbag)

C'est pour ça que souvent, pas toujours mais souvent, le cinéma dans les très grandes villes va être un peu plus cher parce que les loyers sont plus élevés. Et à l'inverse, un cinéma dans une petite ville de province, dans un bourg rural de 5000 habitants, forcément, ça va être beaucoup moins cher puisque le loyer et l'espace aussi occupé par le cinéma va être beaucoup moins important. Le loyer c'est une part importante du coût de fonctionnement du cinéma.

C'est pour ça qu'un multiplex est plus cher qu'une salle d'art et essai ?

C'est pour ça que dans les cinémas de ce type là, les multiplexes dont vous parlez, les prix affichés peuvent être plus chers. Il y a une grande différence entre les prix les plus élevés qui sont affichés au cinéma et les prix payés en moyenne par le public. Il y a une grande palette de prix au cinéma : on peut aller au même cinéma, à la même séance, en payant des prix très différents, parce qu'on est étudiant, parce qu'on a moins de 14 ans, parce qu'on a un abonnement illimité, parce qu'on a le billet par son comité d'entreprise, ou parce qu'on a le pass culture, etc. Il y a partout des moyens d'accès au cinéma à des prix différents.

Quel est le prix moyen d'une place de cinéma en France ?

Selon le bilan du CNC, en moyenne en France, le public paie 7,40 euros pour le cinéma. Dans ces prix, moins de 15% des billets payés qui sont à plus de 10 euros, et 60% des billets payés qui sont à 7 euros et moins. Donc, on voit bien qu'il y a une dispersion très importante du prix payé par le public. Et que le prix payé par le public, c'est très rarement le prix le plus élevé. Et ce dont je viens de vous parler inclut tout : les suppléments lunettes, les séances spéciales, etc.

Au Printemps du cinéma, "toute la filière accepte de gagner moins pour faire un cadeau au spectateur"

Lors du Printemps et de la Fête du cinéma , le tarif est fixé à 5 euros pendant trois jours. Il y a donc une perte par rapport au prix moyen de la séance habituelle...

C'est la filière du cinéma, les distributeurs et les exploitants, le CNC, tout le monde, même l'État avec la TVA si je puis dire, qui fait une réduction pour tous les spectateurs. C'est toute la filière qui accepte que le prix moyen va être 5 euros. Toute la filière accepte de gagner moins pour faire un cadeau au spectateur à ces deux moments dans l'année. C'est vraiment une proposition pour les spectateurs, pour leur dire, pendant ces 3 jours, c'est 5 euros, et c'est toute la filière du cinéma qui vous invite au cinéma.

Tout le monde fait un geste ?

Oui, puisque le partage va se faire sur une base de 5.

Mais pourquoi ne peut-on pas maintenir ce tarif sur l'année ?

C'est pour toutes les raisons qu'on expliquait avant : parce qu'il faut payer son électricité, parce qu'il faut payer son loyer, parce qu'il y a des charges, parce que les distributeurs et les producteurs ne vivraient pas si le tarif était si bas vu qu'ils perçoivent la moitié hors taxe. C'est le propre de la promotion, d'être promotionnel et d'être sur une durée courte.

"L'effet sur les entrées ne fonctionne que sur une durée relativement courte"

On avait d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, essayé de rallonger la fête du cinéma. Et on s'est aperçu de l'effet promotionnel sur le public : le fait que ça soit un élément promotionnel fait qu'il y a plus de gens qui viennent pendant ces trois jours que les trois jours correspondant s'il n'y avait pas la promotion. Mais si vous faites durer ce prix plus longtemps, l'affluence diminue : l'effet sur le public, l'effet volume, l'effet sur les entrées diminue. L'effet sur les entrées ne fonctionne que sur une durée relativement courte de 3 ou 4 jours.

Ça fait 25 ans que le printemps du cinéma existe. Ça fait 40 ans que la fête du cinéma existe. On a fait ce constat sur ces deux opérations. L'élément qui fonctionne avec le public est vraiment sur une durée courte. Et parce que vous allez faire plus d'entrées, à peu près deux fois plus d'entrées, vous allez retrouver en nombre d'entrées ce que vous perdez en marge.

Le Printemps du Cinéma et la Fête du cinéma à 5 euros ne comprennent pas la majoration pour la 3D ou les séances spéciales. Pourquoi ?

Parce que c'est trop divers, trop spécifique selon les établissements, selon les salles, selon les chefs de cinéma. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas.

Est-ce vrai qu'une grosse source de financement des cinéma reste la confiserie, ou c'est une idée reçue ?

C'est une idée totalement reçue. Ça n'a jamais été le cas. C'est une source complémentaire : elle existe, c'est vrai, c'est important, mais c'est une source complémentaire qui est très minoritaire dans la recette du cinéma.

Avec la taxe du CNC, certains spectateurs regrettent qu'en allant voir un blockbuster comme Avengers par exemple, ils paient aussi pour un film plus confidentiel qu'ils ne vont pas forcément voir au cinéma. Mais cette taxe finance également des succès français, comme Le Comte de Monte-Cristo ou Un petit truc en plus par exemple ?

C'est le principe de la mutualisation : il y a cette une taxe de 10,72% qui est versée au CNC, et cet argent est ensuite mutualisé entre différentes salles, différents films, différentes actions d'intérêt général du CNC. C'est comme si vous disiez : "Je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas normal que je paie des impôts qui vont dans les écoles, parce que moi, je n'ai pas d'enfant."

"Les utilisateurs du cinéma permettent la régénération, le renouvellement du cinéma"

La grande différence avec les impôts, c'est que cette taxe ne pèse que sur les gens qui vont au cinéma. Donc ce sont les utilisateurs du cinéma qui permettent la régénération, le renouvellement du cinéma.

Donc, les gens qui aiment le cinéma financent le cinéma...

Exactement. Et par ailleurs, c'est parce qu'il y a des films français, des premiers films, des courts-métrages, etc., qu'un jour, il y a des gens qui savent faire Avengers. Par exemple, Les Minions et Moi, moches et méchants sont largement produits par un studio qui est à côté d'Aubervilliers, en région parisienne. Il n'y a qu'un seul monde du cinéma, et quand vous parlez des films français, vous n'êtes pas loin de parler d'Hollywood.

D'ailleurs, il y avait un certain nombre de films qui étaient aux Oscars cette année : Valeur sentimentale a été co-produit par la France, et d'ailleurs, tous les films qui étaient dans la catégorie Meilleur film étranger ont été co-produits par la France. Il y a même un court-métrage français qui a remporté ex-aequo l'Oscar du Meilleur court-métrage.

Donc, la personne qui fait ce genre de commentaire va pouvoir aller voir Avengers à la fin de l'année et permettre au cinéma où il va le voir de réinvestir cet argent pour se moderniser, se perpétuer... Et il pourra y voir des nouveaux Avengers à l'avenir. Et aussi peut-être des films français.