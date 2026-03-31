En ce moment au cinéma : un biopic émouvant sur John Davidson et sa maladie dont tout le monde se moquait

On vous recommande de jeter un oeil à ce biopic qui évoque un syndrome mal connu, cette semaine dans les salles obscures.

Le biopic est un genre cinématographique particulièrement populaire : dans ces films, le spectateur découvre des destins parfois méconnus, souvent spectaculaires ou émouvants, toujours inspirés d'histoires vraies. Cette semaine, on recommande aux habitués des salles obscures de découvrir la vie de John Davidson, une personnalité très populaire au Royaume-Uni, mais que l'on connaît mal en France, si ce n'est pour l'injure raciste qu'il a proférée contre son gré (c'est tout le problème de sa maladie) lors de la dernière cérémonie des BAFTA.

Dans Plus fort que moi (I Swear en VO), le réalisateur Kirk Jones revient sur le parcours de l'homme qui a sensibilisé les britanniques au syndrome de Gilles de la Tourette, une maladie mal connue et souvent moquée à tort. John Davidson, un gamin écossais prometteur tant à l'école qu'au football, voit sa vie basculer lorsque les premiers tics apparaissent : grimaces, émission de sons et de cris, insultes et injures obscènes incontrôlables vont devenir son quotidien.

John Davidson et Dottie Achenbach dans le film (à gauche) et lors de la cérémonie des Bafta (à droite) © Graeme Hunter Pictures / Sipa

La vie de John Davidson s'effondre avant même de commencer : il ne peut ni terminer ses études, ni trouver un emploi. Sa vie sentimentale est réduite à néant, il est ostracisé même parmi ses proches. Sa maladie lui pose des problèmes avec la justice, la police, sa famille ou avec des inconnus. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Dottie, une infirmière atteinte d'un cancer, qui décide de le prendre sous son aile. Il trouve alors le sens de sa vie : aider les personnes atteintes de la Tourette, leurs proches, mais aussi le reste la société, pour qu'ils comprennent mieux ce syndrome.

Avec Plus fort que moi, Kirk Jones (Nanny McPhee) signe un biopic très généreux, aussi touchant que rempli d'humanité et d'empathie pour son protagoniste. Le film ne fonctionnerait pas sans un acteur solide : Robert Aramayo, révélé dans le rôle d'Elrond dans la série Les Anneaux de Pouvoir, livre une performance remarquable, toute en sensibilité et en sincérité, malgré les tics qu'il ne peut pas contrôler. Le comédien de 33 ans a d'ailleurs obtenu le BAFTA du meilleur acteur 2026 pour sa prestation, coiffant au poteau Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio, les deux favoris de l'édition. Maxine Peake, Shirley Henderson et Peter Mullan complètent la distribution.

Le long-métrage est peut-être un poil trop conventionnel et classique dans sa forme (rares sont les réalisateurs à révolutionner le genre très formaté du biopic), mais il reste efficace et ne manque jamais d'émouvoir ou de faire rire, tout en éduquant le grand public. Plus fort que moi vaut assurément le coup d'œil : vous pouvez le découvrir en salles dès ce mercredi 1er avril.