En 6 heures environ, la nouvelle série horrifique de Netflix va oppresser les abonnés

La plateforme de streaming met en ligne une nouvelle série en huit épisodes angoissante pour les amateurs d'horreur psychologique.

Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment sur Netflix ? Parmi les dernières entrées du catalogue, les abonnés ne peuvent s'empêcher de regarder le film Peaky Blinders : l'Immortel, le long-métrage d'action War Machine, ou encore les nouvelles saisons de One Piece et Virgin River. Mais si vous êtes à la recherche de nouveautés, la plateforme de streaming a mis en ligne ce jeudi 26 mars une nouvelle série d'horreur psychologique particulièrement oppressante, qui a tout pour plaire aux fans du genre.

Dans cette série, Rachel s'apprête à épouser Nicky dans le chalet familial perdu dans la nature de ce dernier. Dès le trajet, de mauvais présages mettent la jeune femme mal à l'aise, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de sa future belle-famille qui se révèle plus bizarre que prévu. A mesure que les étrangetés s'accumulent avant le jour-J, la future mariée sombre dans la superstition et la paranoïa et se persuade de plus en plus que quelque chose de grave va se produire : doit-elle vraiment dire oui, et Nicky est-il bien son âme soeur ?

Un très mauvais pressentiment use du prisme horrifique pour poser un regard inquiétant sur l'institution du mariage et du couple si l'on passe sa vie avec la mauvaise personne. Comment savoir si deux personnes sont bel et bien des âmes soeurs ? Comment survivre si on choisit de faire sa vie avec quelqu'un qui n'est finalement pas fait pour nous à mesure que les années passent ? Et surtout, qu'est-ce qui fait un couple solide et heureux ?

Les fans du cinéma d'horreur se délecteront probablement de ce huis clos angoissant et oppressant, qui emprunte par moment à des classiques comme Shining (un immense chalet sombre perdu dans un décor enneigé) ou au thriller horrifique et psychologique à la Rosemary's Baby.

La série en 8 épisodes (d'une durée de 40 à 50 minutes chacun environ) est produite par les frères Duffer, qui ont créé Stranger Things, et a été imaginée par Haley Z. Boston, scénariste qui a travaillé par le passé sur Hunters et Le Cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Il s'agit de sa première série en tant que showrunneuse. Au casting, les fans de Daisy Jones and the Six reconnaîtront la mannequin Camilla Morrone dans le rôle principal, Adam DiMarco qui s'était fait remarquer dans la saison 2 de The White Lotus, ou encore Jennifer Jason Leigh des Huit Salopards et de la série Netflix Atypical.