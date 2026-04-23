La bande-annonce de la série Harry Potter est acclamée par les fans, mais un gros détail nous agace franchement

Tout ne nous a pas plu dans la bande-annonce de la série Harry Potter. On a relevé deux défauts qui nous interrogent.

Malgré les controverses et les propos transphobes de J.K. Rowling, la nouvelle série de Harry Potter reste attendue par un noyau dur de fans, nostalgiques de revivre les aventures du sorcier à la cicatrice. Celle-ci débutera sa diffusion à Noël 2026, comme cela a été confirmé dans la première bande-annonce de la série, mise en ligne par HBO Max le 25 mars.

La première saison mettra en scène l'intégralité du premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, et les fans ont déjà pu reconnaître plusieurs scènes emblématiques dans le trailer : réception de la lettre de Poudlard, le voyage à bord du Poudlard Express, le premier match de Quidditch, ou encore la répartition par le Choixpeaux. Ces premiers épisodes donnent le ton et semblent cohérents par rapport à la ligne directrice officielle du projet, autrement dit retranscrire le plus fidèlement possible le livre à l'écran. Plus fidèlement en tout cas que les films qui avaient pris pas mal de raccourcis. Beaucoup de fans des romans ont partagé leur émotion à la découverte de ces premières images sur les réseaux sociaux.

De notre côté, on reconnaît que la bande-annonce de la série Harry Potter est belle et magique et que les jeunes acteurs ont l'air particulièrement bien choisis. Mais tout ne nous a pas convaincus. Nous étions déjà dubitatifs de l'intérêt d'un tel projet qui sort seulement 15 ans après la fin de la saga cinématographique. La série divise d'ailleurs les fans : d'un côté les nostalgiques, ravis de replonger dans l'univers de leur enfance, de l'autre ceux qui appellent au boycott de l'oeuvre de J.K. Rowling depuis ses prises de position (elle a mis en place un fonds privé financé par les profits d'Harry Potter destiné à soutenir des organisations opposées aux droits des personnes transgenres).

Mais au-delà de la controverse politique qui entoure l'oeuvre, un détail mis en lumière par cette bande-annonce nous agace franchement, quand un autre nous interroge.

© Photograph by Aidan Monaghan/HBO

Mentionnons le défaut que l'on accepte plus volontiers : la direction photographique et l'éclairage. Pour renforcer l'impression de réalisme, les plans semblent déjà très sombres et sans vie, loin du merveilleux qui est propre à ce premier épisode. Cela se voit moins sur les images presse partagées par HBO Max (comme celles qui sont présentes dans cet article), mais c'est flagrant dans la bande-annonce. Dommage, puisqu'il s'agit à l'origine d'une histoire pour enfants, pas toujours joyeuse certes, mais pleine de vie. Espérons que l'image ne s'assombrisse pas à mesure que la saga devient plus sérieuse, comme ça avait été le cas pour la saga cinématographique.

Ce qui nous a le plus agacé au regard de cette bande-annonce, c'est la similarité avec les films. On a presque l'impression de voir un copier/coller du premier film, avec des acteurs différents : les décors (l'intérieur de la maison des Dudley par exemple, le Poudlard Express), la conception des personnages, les maquillages et les costumes sont très similaires à ce que la saga cinématographique proposait déjà. Pire, certains plans semblent recopiés à l'identique. Citons par exemple celui où le trio se rencontre dans le Poudlard Express : les protagonistes sont assis exactement à la même place que dans les films...

Cela a l'air beau, fidèle et très bien fait, certes, mais on ne peut s'empêcher d'être dubitatifs. Choisir d'adapter une série de romans en séries donnait l'opportunité de poser un nouveau regard sur cet oeuvre, de lui donner une personnalité distincte de la version cinématographique, voire de la remoderniser. La question de l'intérêt artistique du projet se pose. On espère en tout cas que la série Harry Potter se distinguera des films et dévoilera sa propre identité dans les épisodes, diffusés à Noël.