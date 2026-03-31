En hommage à Loana, M6 diffuse ce soir la meilleure série française de 2024

La sixième chaîne rend hommage à la star de la télé-réalité en diffusant un programme édifiant et génial sur la création de Loft Story.

Le 25 mars 2026, une page de l'histoire de la télévision française se tournait. Loana, gagnante de la première télé-réalité tricolore, Loft Story, nous a quittés à l'âge de 48 ans. Pour lui rendre hommage, M6 diffuse ce mardi 31 mars une série télé édifiante sur la création du programme, qui évoque sans complaisance l'exploitation qu'a vécue la jeune femme lors de sa participation à l'émission, en 2001.

Série d'anthologie, Culte a dévoilé sa première saison en 2024. Ce programme, diffusé sur Prime Video, a pour vocation de revenir, de façon volontairement romancée, sur la création de phénomènes médiatiques français. Si la saison 2 centrée sur les 2be3 n'a pas été mémorable, la première saison a marqué un grand coup en retraçant la naissance du Loft, du point de vue des coulisses. Dans le détail, elle raconte comment Isabelle de Rochechouart (protagoniste inspirée d'Alexia Laroche-Joubert) et ses collègues de Philippe Palazzo Productions (équivalent d'ASP Production) s'inspirent de l'émission néerlandaise Big Brother pour inventer Loft Story, la première téléréalité française, en avril 2001.

La première saison de Culte revient très souvent en tête des classements des meilleures séries françaises de l'année 2024 et a été extrêmement bien accueillie (4,1/5 par la presse et les spectateurs sur Allociné). A raison : elle revient de manière didactique sur la déflagration qu'a représenté Loft Story pour la télévision, sans aucune complaisance. Ecrit avec précision et justesse, le récit de la création d'une émission est passionnant, et le parcours de ces personnages, retors mais jamais unidimensionnels, palpitant.

Et on comprend pourquoi la première saison de la série est diffusée par M6 en hommage à Loana. Culte n'hésite pas à dénoncer le monstre de télévision qu'est Loft Story, ses horaires à rallonges, les conflits de génération, les coups bas des uns et des autres... La série critique ouvertement le concept d'enfermement, l'obsession malsaine qu'engendre un tel voyeurisme, ou le cynisme des créateurs du programme, prêts à tout pour faire de l'audience. Il déplore les vies privées et familiales impactées par le programme.

Loana est incarnée par Marie Colomb. Elle est d'ailleurs la seule candidate de l'émission à être mise à l'honneur dans la série. Alors que la star déchue a été jetée en pâture des journaux et moquée toute sa vie pour son apparition dans l'émission, Culte lui redonne sa dignité et la dépeint en victime d'un système qui la dépasse, une jeune femme naïve, en galère, mais touchante, qui tente désespérément de s'en sortir.

La première saison de Culte est composée de six épisodes seulement, d'une durée d'une heure chacun environ. Ils sont actuellement disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, et sont diffusés en intégralité sur M6 ce mardi 31 mars à partir de 21h10.