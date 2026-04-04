Adèle Exarchopoulos est époustouflante dans ce film bouleversant, enfin disponible sur Netflix

Cette semaine, nous vous recommandons de découvrir ce film dramatique émouvant dans lequel Adèle Exarchopoulos est brillante.

Adèle Exarchopoulos est une actrice française que l'on ne présente plus. Du haut de ses 32 ans, elle s'est imposée comme l'une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération. Révélée en 2013 dans La vie d'Adèle, elle a construit une très belle carrière, marquée de succès critiques et populaires. Parmi ses rôles les plus connus, on compte ses prestations dans L'amour ouf, Bac Nord, Mandibules, pour ne citer qu'eux.

En 2023, Adèle Exarchopoulos a aussi été remarquable dans un film dramatique français qui a ému la critique et le public. Sa performance est telle qu'elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle l'année suivante, le premier de sa carrière. Ce long-métrage bouleversant, réalisé par Jeanne Herry, avait également obtenu le César des lycéens, et a été nommé à 10 reprises lors de la cérémonie 2024.

© PARIENTE/SIPA (publiée le 02/04/2026)

Intitulé Je verrai toujours vos visages, ce film traite de la justice réparatrice, un procédé qui permet à des auteurs d'infraction et des victimes de confronter leurs expériences par le dialogue. Si les faits de délinquance évoqués dans le film sont fictifs et qu'il ne s'agit pas d'un documentaire (on reconnaîtra également Gilles Lellouche, Miou-Miou, Leïla Bekhti, Elodie Bouchès ou Fred Testot au casting), ce procédé existe réellement depuis 2014 en France.

Adèle Exarchopoulos y incarne une femme victime d'inceste de la part de son demi-frère, joué par Raphaël Quenard. Elle est prise en charge par une juriste médiatrice et doit décider si elle veut confronter son agresseur à sa sortie de prison.

Je verrai toujours vos visages a été un véritable succès critique et populaire il y a trois ans. Il obtient la note presse de 4,1/5 selon le recensement d'Allociné, celle de 4,4/5 de la part du public. L'écriture ciselée des dialogues ainsi que les performances des comédiens ont été largement applaudis. Qualifié de "film bouleversant" pour Ouest-France, le long-métrage est aussi "un grand film humain sur la douleur face à l'inacceptable et la difficulté de se reconstruire" pour Le Dauphiné Libéré, quand Le Parisien a pu saluer des acteurs "magnifiques".

Si vous ne faites pas partie des 1,16 million de Français à avoir découvert ce drame en salles, vous pouvez désormais le rattraper sur Netflix. Je verrai toujours vos visages est mis en ligne sur la plateforme de streaming le 4 avril 2026.