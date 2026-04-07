L'une des séries les plus populaires d'Amazon Prime Video s'achève après 7 ans de diffusion

Les abonnés d'Amazon vont faire leurs adieux à l'une des séries les plus emblématiques de la plateforme de streaming.

C'est bientôt la fin : les abonnés de Prime Video doivent se préparer à faire leurs adieux à l'un des programmes les plus emblématiques de la plateforme de streaming. Depuis sept ans déjà, cette série définitivement à part dans le paysage audiovisuel a fait parler d'elle à chacune de ses saisons. Cet ovni télévisuel entame la diffusion de son ultime saison cette semaine.

Depuis 2019, The Boys est une série qui se distingue du reste de la programmation d'Amazon par son ton volontairement trash, irrévérencieux et politique. Il s'agit de l'adaptation de la bande dessinée du même nom, signée Garth Ennis et Darick Robertson. La première saison avait connu un grand succès critique et populaire, devenant à cette date l'une des séries les plus regardées de Prime Video.

© Jasper Savage/Prime Video

Cette série de super-héros prend le genre à contre-courant, puisque ceux qui ont le pouvoir, les "Supers", sont en réalité corrompus, arrogants, dérangés voire des criminels (pour la grande partie en tout cas). Ils sont pourtant érigés au rang de héros auprès du grand public par l'entreprise Vought, qui domine le paysage médiatique et cache de sombres secrets. Une bande d'êtres humains normaux, les "Boys", décident de s'allier afin de dévoiler leurs secrets inavouables et de mettre fin à l'emprise de Vought sur le monde.

The Boys fait parler d'elle pour son côté très irrévérencieux et ses scènes violentes et sanglantes, parfois à la limite du regardable. Cela fait partie de son identité, et cela alimente énormément de conversation sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette apparente provoc', les créateurs de la série dressent en réalité un portrait peu reluisant de l'Amérique contemporaine. A tel point que le créateur, Erik Kripke, a regretté dans une interview à TV Guide, relayée par le site Culture Crave, que beaucoup de répliques ou de scènes de la série, "qui paraissaient tirées par les cheveux", aient pu ensuite se produire dans la réalité.

Au total, cinq saisons sont mises en ligne sur Amazon. La cinquième est bien la dernière et viendra mettre un terme à l'affrontement entre les Super et les Boys. La diffusion hebdomadaire débute dès ce mercredi 8 avril et s'achèvera le 20 mai 2026.