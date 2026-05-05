Cette série française a fait un flop monumental sur Netflix : seulement 3,5 millions de vues en deux semaines

C'est l'accident industriel des dernières semaines sur Netflix : après un joli succès pour sa première saison, cette série française dégringole pour sa suite.

Depuis l'avènement des plateformes de streaming, le succès n'est jamais assuré. Un petit programme sur lequel personne ne misait peut devenir un super carton planétaire, quand le retour d'une série qui avait bien marché peut faire un gros flop pour sa suite. Malheureusement, l'une des séries françaises de Netflix est tombée dans ce cas de figure.

Le 1er mars 2024, les abonnés de Netflix découvraient Furies. Créée par Jean-Yves Arnaud et Yoann Legave, elle réunit Marina Foïs, Lina El Arabi, Jérémy Nadeau, Mathieu Kassovitz ou encore Eye Haïdara dans sa première saison. Celle-ci avait connu un petit succès, les spectateurs étant curieux de ce nouveau programme entre action et thriller, souvent très populaire sur la plateforme de streaming.

L'intrigue suit une jeune femme, Lyna, qui s'est éloignée de sa famille après avoir découvert qu'elle travaillait pour six familles mafieuses qui règnent sur le crime parisien. Le jour de son anniversaire, son père est assassiné sous ses yeux après lui avoir transféré deux millions d'euros. Elle soupçonne la Furie, une tueuse implacable, d'avoir commis le meurtre, et se met en tête de la retrouver pour se venger.

© ©Emmanuel Guimier / Netflix

Si les critiques n'étaient pas forcément convaincues, Furies avait fait des audiences plus que correctes lors de la diffusion de sa première saison. Elle avait réussi à s'exporter à l'international en se hissant à la première place du top hebdomadaire dans plusieurs pays du monde et cumulait près de 18,4 millions de vues en un peu plus d'un mois. Une surprise suffisante pour lui permettre d'être renouvelée pour une suite.

En revanche, la saison 2, sortie le 18 mars 2026, a totalement floppé : elle cumulait seulement 3,5 millions de vues en deux semaines (ses audiences ont été divisées par trois !) et disparaissait du top 10 hebdomadaire mondial lors de sa troisième semaine d'exploitation. Pour l'heure, la saison 3 n'a pas été annoncée, mais il ne serait pas impossible que Netflix décide de limiter la casse et annule le programme. Il faut encore attendre une confirmation de la plateforme de streaming pour en être certain.