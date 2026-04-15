En moins de 6 heures, cette série Netflix promet de captiver les abonnés

Netflix met en ligne cette semaine une nouvelle série qui promet de créer l'événement en ce mois d'avril.

Sur Netflix, impossible de prédire avec certitude l'avenir d'un programme : certains blockbusters calibrés pour plaire au plus grand nombre font finalement un flop d'audiences, tandis que des films ou séries que personne n'avaient vu venir sont devenus de véritables phénomènes dont on parle encore des années plus tard.

Il y a 3 ans, une série entrait dans cette seconde catégorie. Relativement confidentielle à sa sortie, elle a toutefois fini par séduire la critique jusqu'à rencontrer son public (186,5 millions d'heures vues au compteur), avant de gagner trois Golden Globes et 8 Emmy Awards. Ce succès mondial lui a permis d'être renouvelée pour une saison 2, alors qu'elle était initialement pensée comme une mini-série.

Acharnés s'est donc transformée en une série anthologique qui traite de conflits et de la société américaine. Tout débute avec une embrouille. La première saison voyait Ali Wong et Steven Yeun, qui incarnent deux inconnus que tout oppose, qui voient leur vie déraper de manière tragique après qu'ils aient été tous deux impliqués dans une altercation routière. La saison 2 met en scène de nouveaux personnages et une toute nouvelle intrigue, qui, sur le papier, sont pleins de promesses.

© Courtesy of Netflix © 2026

Un jeune couple, tous deux employés dans un country club, assistent à une violente dispute de leur directeur et de sa femme. Ils se retrouvent au milieu de leurs déboires conjugaux et trouvent peut-être ainsi la solution à leurs problèmes financiers. Les deux couples finissent par rivaliser de stratagèmes et d'ardeur pour garder ce secret mais aussi s'attirer les faveurs de la milliardaire propriétaire du club… elle-même préoccupée par un scandale impliquant son mari.

Une nouvelle fois, ce sont des comédiens connus qui peuplent la saison 2 d'Acharnés. Les fans de Star Wars et de Dune reconnaîtront Oscar Isaac, qui incarnait Poe Dameron dans la première saga, et le père de Timothée Chalamet dans la seconde. Carey Mulligan, inoubliable actrice vue dans The Great Gatsby, Drive et Promising Young Woman, interprète son épouse. Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) et Charles Melton (Riverdale, May December) jouent le jeune couple rival. Youn Yuh-jung (oscarisée en 2021 pour Minari) et Song Kang-ho (Parasite, Memories of Murder) complètent la distribution.

La saison 2 d'Acharnés est composée de 8 épisodes, d'une durée de 40-45 minutes chacun, en moyenne. En tout, cette suite se regarde en moins de 6 heures. Idéal pour un week-end, à partir du 16 avril 2026 sur Netflix.