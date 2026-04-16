Aujourd'hui sur Netflix : cette série est entrée dans le top 10 de tous les temps avec 98,2 millions de vues

Cette série Netflix sortie au début de l'année 2026 s'est hissée dans le classement des plus vues de tous les temps selon les derniers chiffres de la plateforme.

Le top 10 de tous les temps de Netflix a encore changé. Ce classement est effectué par la plateforme de streaming et mis à jour en fonction de la popularité de ses programmes sur ses 91 jours de lancement. S'il est très difficile de déloger les films et séries qui trônent en tête, le bas du classement peut être amené à évoluer.

Ce mardi 14 avril, la première saison de The Night Agent a été détrônée et a quitté le top. Avec 98,2 millions de vues depuis sa sortie, c'est His & Hers qui est désormais la 10e série anglophone la plus vue (ou plutôt "au meilleur lancement") de tous les temps.

Sortie le 8 janvier 2026, cette mini-série policière a tenu en haleine les abonnés de Netflix grâce à son scénario plein de twists et de rebondissements. Le final a d'ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et la série a reçu un très bon accueil de la part du public, avec un bon bouche-à-oreille. His & Hers suit deux ex, dont l'un est policier, l'autre est journaliste. Ils cherchent tous les deux à résoudre un meurtre... dont ils se soupçonnent l'un et l'autre d'être l'auteur.

On retrouve des visages connus dans His & Hers : Jon Bernthal, connu pour son rôle du Punisher chez Marvel ou celui du grand frère Berzatto dans The Bear, incarne l'un des protagonistes face à Tessa Thompson, également habituée du MCU (c'est elle qui incarne Valkyrie dans la saga Thor notamment). Pablo Schreiber, Sunita Mani et Marin Ireland complètent la distribution.

La question reste de savoir combien de temps His & Hers restera dans le top 10 de Netflix. La dixième position est une place précaire, et si la série ne remonte pas de quelques rangs, elle peut être éclipsée par le prochain succès de la plateforme de streaming. En l'occurrence, la mini-série se trouve derrière la saison 3 de La chronique des Bridgerton, qui a réalisé un lancement de 106 millions de vues. Comme Netflix ne calcule que les 91 jours de lancement, aucune chance que His & Hers, sortie le 8 janvier, remonte dans le classement. Les 6 épisodes peuvent toujours être vus sur Netflix si vous avez manqué le phénomène.