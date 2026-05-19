Des sifflets en pleine projection et un malaise sérieux : la polémique qui prend de l'ampleur à Cannes

Après la tribune dénonçant l'emprise de Bolloré et l'annonce du boycott de ces signataires, Canal+ est sur toutes les lèvres au Festival de Cannes.

L'équipe du film L'inconnue entre dans le Grand Théâtre Lumière sous les applaudissements nourris du public. Les lumières s'éteignent, la projection commence, et les premiers noms défilent, toujours ovationnés par les spectateurs. Jusqu'à ce que le logo de Canal+ apparaisse sur l'écran. Les applaudissements se transforment alors en huées, jusqu'à ce que le nom de l'entreprise disparaisse.

C'est la scène à laquelle nous avons assisté ce lundi 18 mai 2026, au festival de Cannes, et qui vient cristalliser l'un des sujets de préoccupation majeurs sur la Croisette. Canal+, l'un des principaux acteurs du cinéma français, est sous le feu des critiques depuis le début de la quinzaine. C'est une tribune parue dans Libération qui a mis le feu aux poudres à l'ouverture du Festival de Cannes, lundi 11 mai. Plusieurs grands noms du cinéma y ont dénoncé l'influence de Vincent Bolloré dans le milieu, alertant sur une menace jugée "culturelle" et "idéologique".

Canal+ a acquis, en octobre dernier, 34% du capital du groupe UGC (avec un objectif de 100% d'ici 2028). "Vincent Bolloré "sera en position de contrôler la totalité de la chaîne de fabrication des films, de leur financement à leur diffusion sur petit et grand écran", dénoncent les signataires. "En laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif."

Près de 600 professionnels du secteurs cinématographique français ont signé la tribune, parmi lesquelles plusieurs figures du cinéma français (Juliette Binoche, Raymond Depardon, Adèle Haenel, Jean-Pascal Zadi ou encore Blanche Gardin...). En réaction, Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+, a lancé une contre-offensive ce dimanche 17 mai, en annonçant que le groupe boycotterait l'ensemble des signataires de la tribune.

"J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix", a-t-il notamment lancé. "Et, en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition. Si certains en viennent à qualifier Canal+ de "cryptofasciste", alors je ne peux pas accepter de collaborer avec eux. La limite est là."

Le résultat est patent à Cannes : le logo de Canal+ n'est plus applaudi et a même été hué et sifflé durant plusieurs projections depuis le début du festival. La polémique Canal+ s'est aussi invitée lors des conférences de presse des films français en compétition. Jeanne Herry, qui présente Garance en compétition, n'a pas pu y échapper. La réalisatrice a dit comprendre la "peur et l'anxiété" qui a donné naissance à la tribune, mais elle a tout de même rappelé que le groupe l'avait soutenue dans l'ensemble de sa carrière.

Le producteur Alain Attal a déploré quant à lui "un formidable gâchis". "Cette réaction à chaud crée une espèce de liste noire et en même temps, on est emmerdé parce qu'on a une formidable maison (Canal+) qui soutient la diversité", a-t-il soufflé. L'actrice de Garance, Adèle Exarchopoulos, elle, a jugé auprès de l'AFP que "tu ne peux pas avoir peur de perdre ton travail juste parce que tu exprimes une inquiétude collective".