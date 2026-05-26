Peu de gens connaissent ce métier de cinéma, il est pourtant essentiel dans de nombreux films

Coup de projecteur sur l'un des métiers méconnus du cinéma, qui est pourtant primordial pour certains films : celui de superviseur musical.

Il n'y a qu'à rester durant le générique de fin pour s'en rendre compte en voyant défiler tous ces noms en lettres blanches sur fond noir : le cinéma comporte une multitude de métiers dont on ne soupçonne parfois pas l'existence. Lors du Festival de Cannes, Linternaute a d'ailleurs pu découvrir une profession relativement récente, celle du superviseur musical. Un métier qui n'a rien à voir avec le compositeur, chargé de créer, sous la direction du réalisateur, les morceaux du film.

Pour découvrir cette profession de l'ombre, nous avons rencontré Pierre-Marie Dru lors du Festival de Cannes. Celui qui a été le superviseur musical sur Annette, Emilia Pérez, ou Le Comte de Monte Cristo, était au générique de quatre films sélectionnés sur la Croisette cette année : Coward (qui était en compétition pour la Palme d'or), La Bataille de Gaulle, L'objet du délit et Lucy Lost. Quatre films très différents (une comédie d'Agnès Jaoui qui prend les coulisses de l'opéra, deux films historiques, un film d'animation).

© Camille_Karla Sofi╠üa_Pierre-Marie

Mais que fait un superviseur musical sur un film, exactement ? "L'idée, c'est d'accompagner le compositeur, le réalisateur et le producteur dans la fabrication de la musique", explique Pierre-Marie Dru, qui a débuté "de manière très amateure", après des études d'architecture.

Concrètement donc, le superviseur musical peut avoir de multiples rôles : aider le réalisateur à choisir un compositeur (ce qui a été le cas sur La Bataille de Gaulle par exemple), les aider dans leurs échanges parfois ("j'essaie de ne pas trop le faire", ajoute Pierre-Marie Dru), mais aussi acquérir les droits des musiques additionnelles existantes, s'occuper du planning et du "tempo" du travail musical sur la production d'un film : "il peut arriver qu'on commence très tôt à réfléchir à la musique, à la lecture du scénario. Parfois, il y a aussi des besoins de musique pour le tournage (chanter, ne pas chanter, les musiciens à l'image,...etc). L'objectif, c'est d'avoir la plus belle BO possible à la fin. On est tous au service d'une seule chose, c'est le film."

Le superviseur musical est également en dialogue avec le réalisateur, et doit parfois pousser certains à s'impliquer avant le tournage, sur la réflexion autour de la musique du projet, surtout lorsqu'il n'ont pas "le lexique" de la musique. "Comme ils ont une timidité par rapport à ça, ils préfèrent ne pas en faire un sujet. Mais moi, je leur dis : 'tu ne peux pas laisser ça sous le tapis. C'est comme ton premier rôle.' Choisir un compositeur, c'est très important. Il faut que ça matche."

Il existe néanmoins des films sans superviseur musical ("c'est la majorité du cinéma mondial depuis que le cinéma existe"), mais c'est un métier qui se développe de plus en plus. "Sur Emilia Perez, il y avait besoin de deux ou trois coachs sur le tournage, de gens qui aident les comédiens, les comédiennes… Il y a plein de choses qui font qu'il y a besoin d'un coordinateur général qui fait parfois que de la technique, parfois que du juridique, parfois un peu d'artistique, parfois les trois."

Pierre-Marie Dru est d'ailleurs membre de l'Association des Superviseurs Musicaux (ASM), montée en 2020, qui rassemble "une quinzaine de sociétés avec des gens qui font ce métier-là", "pour se retrouver, parler de nos problématiques" et s'apporter de l'aide" (par exemple, sur la négociation des musiques, sur les contrats avec des plateformes américaines, sur la communication autour de certains métiers du son, sur l'état des studios d'enregistrement...).

Après Cannes, on pourra retrouver le nom de Pierre-Marie Dru au casting d'un film très attendu : Johnny, biopic sur le Taulier, avec Benjamin Voisin. Peu d'informations ont été révélées sur ce film, "dont les chansons existent déjà", mais le superviseur musical l'assure : "ce que je commence à apercevoir me rend très enthousiaste."