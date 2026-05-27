Vous avez totalement gâché votre abonnement Netflix si vous n'avez pas regardé ces 5 programmes en mai

Si vous n'avez pas regardé ces films et séries sortis en mai, vous n'avez pas rentabilisé votre abonnement à Netflix.

Les abonnements aux plateformes de streaming représentent un investissement de plus en plus important. Avec des offres mensuelles variant de 7,99 euros par mois (avec publicités) à 21,99 euros par mois, Netflix reste l'une des plus onéreuses. Il convient donc de rentabiliser son abonnement et de ne pas rater les meilleures sorties du mois. Pas évident, puisque la plateforme de streaming au "N" rouge fait chaque semaine le plein de nouveaux programmes. On vous a donc sélectionné les 5 films et séries de mai à rattraper d'urgence.

L'événement du mois était sans conteste The Boroughs : retraite rebelle. Sortie le 21 mai, la nouvelle série des frères Duffer met en scène des résidents d'un établissement médicalisé, qui y découvrent des forces surnaturelles. Un Stranger Things en Ehpad en somme, servi par des acteurs de premier choix : Geena Davis (Thelma et Louise), Alfred Molina (Spider-Man 2), Denis O'Hare (American Horror Story) et Bill Pullman (Independance Day, L'amour à tout prix).

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Si vous cherchez plutôt à voir un film, n'hésitez pas à jeter un oeil à De si remarquables créatures, sorti le 8 mai. L'adaptation du best-seller de l'autrice américaine Shelby Van Pelt met en scène Sally Field dans le rôle d'une veuve qui se lie d'une amitié improbable avec une pieuvre géante (doublée par Alfred Molina, encore lui). Ce drame qui a ému de nombreux lecteurs avait toutes les qualités pour séduire les abonnés de Netflix.

Ces derniers se sont également pris de passion pour la suite de la série de braquage Berlin. Ce spin-off de La Casa de Papel met de nouveau en scène le frère du Professeur dans un nouveau cambriolage autour du tableau de Leonard de Vinci La dame à l'hermine, tourné entre Séville, Madrid et San Sebastian. Il s'agit du dernier chapitre pour le personnage joué par Pedro Alonso, et donc un immanquable pour les fans de la série d'Álex Pina. Un nouveau spin-off est néanmoins en préparation.

Enfin, il y a un film d'animation qui trône en tête des longs-métrages anglophones les plus vus depuis le 1er mai. Aventures croisées a séduit parents et enfants en mettant en scène une petite créature des bois et un oiseau majestueux qui échangent leur corps pour une folle aventure. Le casting américain réunit le récemment oscarisé Michael B. Jordan (Sinners, Creed) et Juno Temple (Ted Lasso).