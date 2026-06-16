House of the Dragon : avant la saison 3, le récap de tout ce dont il faut se souvenir
Le 22 juin 2026, la série prequel House of the Dragon dévoile le premier épisode de la saison 3. Les fans de House of the Dragon auront attendu deux ans avant de découvrir la suite de la Danse des Dragons, l'affrontement de la famille Targaryen, divisée en deux clans : celui de Rhaenyra (les Noirs) et d'Aegon II (les Verts). Si c'est votre cas, peut-être qu'une piqûre de rappel est nécessaire avant de lancer la saison 3. Attention, la suite contient donc des spoilers sur la série.