Cette salle de cinéma est unique en France, elle promet de faire vivre une expérience de visionnage spectaculaire

Il n'existe qu'une seule salle de cinéma en France capable de projeter un type de films bien précis.

A l'ère de l'avènement du streaming, les spectateurs ne se déplacent plus au cinéma uniquement pour voir la dernière sortie du moment : ils y vont surtout pour vivre une expérience inédite que seule la salle obscure peut encore offrir, grâce à des technologies immersives, voire rares. L'une d'entre elles est l'IMAX 70mm, utilisée par Christopher Nolan (pour le tournage de L'Odyssée, qui sort le 15 juillet) et Denis Villeneuve (Dune, troisième partie, qui sort en décembre).

Ce format, sur pellicule, offre une qualité d'image inégalée (18K, au lieu des 4K habituels), une immersion renforcée grâce à un ratio de 1,43:1 (la plus haute résolution d'image à ce jour) et "une surface d'image trois fois plus grande que celle d'un film en argentique standard", annonce Pathé. En Europe, seule une poignée de salles, à Londres, à Prague et à Bruxelles, sont capables de projeter une copie IMAX 70mm. Dès le 15 juillet, la France, et plus particulièrement le Pathé Odysseum de Montpellier, rentre dans cette liste très sélect.

Le projecteur IMAX 70mm du Pathé Odysseum de Montpellier. © Manon Bricard - Linternaute

Grâce à l'écran impressionnant de sa salle IMAX (22,39 mètres de large et 16,75 mètres de haut), le multiplexe de Montpellier du quartier Odysseum a été choisi par Pathé pour accueillir un projecteur capable d'exploiter les pellicules en IMAX 70mm. A titre de comparaison, les salles plus "traditionnelles" possèdent des écrans de 12 à 18 m de large, et de 6 à 8 m de haut, même s'il n'existe pas de taille standard.

Le cinéma projettera donc L'Odyssée de Christopher Nolan dès le 15 juillet dans des conditions qui respectent la vision du cinéaste et dans une salle qui peut accueillir 228 spectateurs par séance. "Cela permettra de voir 100% de ce que Christopher Nolan a filmé", déclare à Linternaute Sébastien Rodriguez, directeur agglomération de Pathé à Montpellier (pour les cinémas Pathé Odysseum et Comédie). Les séances classiques, de par le ratio et la taille de l'écran, coupent 1/3 de l'image environ.

"C'est un objet de luxe !" (Sébastien Rodriguez, directeur agglomération de Pathé à Montpellier)

Lorsque la projection d'un film pour une séance classique se fait en numérique, pour l'IMAX 70mm, "on revient à du manuel". Plusieurs bobines sont envoyées (entre 8 et 10 bobines pour L'Odyssée, qui dure 2h52) qu'il faut monter un à un pour assembler le film en amont de la sortie. Une fois montée, il faut ensuite porter la pellicule (entre 70 et 80 kilos pour L'Odyssée, soit 18 kilomètres), la déplacer de la table de montage jusqu'au plateau, avant de le relier manuellement au projecteur, qui la fera tourner "à l'ancienne". Quand la séance est terminée, les projectionnistes doivent ensuite tout remettre en place.

L'un des défis de ce format est de prendre extrêmement soin de la pellicule. "On revient à ce qui en faisait le charme", souligne Sébastien Rodriguez, "mais il faut faire très attention aux rayures, à la poussière, manipuler la pellicule avec des gants… C'est un objet de luxe ! C'est une autre façon de voir le cinéma, en adéquation avec ce que recherche le spectateur."

Déjà 5000 préventes pour L'Odyssée en IMAX 70mm

Pour se préparer à la sortie de L'Odyssée, le cinéma a débuté des travaux à la mi-mai. Le projecteur dédié est déjà installé dans la salle des machines (et fait un bruit assourdissant lorsqu'il est en route, contrairement aux projecteurs classiques). Des équipes américaines sont présentes depuis plusieurs semaines pour faire les réglages nécessaires sur la netteté et la colorimétrie. Les techniciens du cinéma, eux, devront suivre une formation d'une semaine ("ce sont des compétences qui n'ont pas été utilisées depuis très longtemps pour certains, d'autres n'ont jamais manipulé de pellicule. On réapprend des gestes anciens, avec la particularité d'un équipement moderne."). Il faut dire qu'il n'y avait plus de pellicules dans ce cinéma depuis le début des années 2010, selon les estimations du directeur.

"C'est plus fort qu'Avatar"

Mais une technologie si rare, qui ne concerne que deux films dans cette année 2026, intéresse-t-elle vraiment le public ? En plus des projections de L'Odyssée (jusqu'à fin août) et de Dune, troisième partie, le cinéma envisage déjà des reprises pour faire vivre cette technologie. Mais l'engouement est en tout cas palpable pour L'Odyssée de Christopher Nolan : le Pathé Odysseum de Montpellier a déjà enregistré plus de 5000 préventes pour les séances en IMAX 70mm pour les deux premières semaines d'exploitations du film. "C'est plus fort qu'Avatar et tout ce qu'on a pu connaître", souligne le directeur du cinéma. "Prague, qui a ce système depuis plusieurs années, note la venue de 15 nationalités différentes", pour ce type de séances.

Pour voir L'Odyssée en IMAX 70mm à Montpellier (uniquement en VOSTFR), un supplément de 12 euros environ est ajouté au tarif que vous payez habituellement. Evidemment, le visionnage en IMAX 70mm n'est pas obligatoire : si vous ne souhaitez pas voir le film dans ces conditions, des séances classiques ou en IMAX laser, mais aussi en VF, seront proposées par le cinéma.