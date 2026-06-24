Après 4 ans de diffusion, cette série aux 5 Golden Globes s'achève sur Disney+

Cette série acclamée et maintes fois récompensée s'achève très bientôt.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et les abonnés de Disney+ vont bientôt le découvrir. Une série acclamée par la critique et par le public depuis quatre ans, récompensée à de multiples reprises, diffuse ses derniers épisodes dès cette semaine. Le premier épisode de The Bear : Sur place ou à emporter a été diffusé en 2022 sur Hulu et Disney+ pour les pays francophones. Les abonnés de la plateforme de streaming découvraient alors une série nerveuse et stressante de Christopher Storer, qui plonge le public dans les coulisses de la cuisine d'un restaurant américain.

Dans le détail, l'histoire s'intéresse à Carmy, ancien chef talentueux de palaces et restaurants gastronomique, qui hérite de la sandwicherie de quartier de son frère après le suicide de ce dernier. Il décide alors de faire de l'établissement un point incontournable de la restauration de Chicago, malgré l'état déplorable de la sandwicherie, les dettes non réglées de son frère, son personnel indiscipliné, et ses propres traumatismes familiaux.

La série est acclamée et reçoit une note presse de 93% sur Rotten Tomatoes, l'écriture de la série et le jeu des acteurs sont particulièrement salués. The Bear permet de révéler des noms désormais incontournables du petit écran, comme Jeremy Allen White (qui a ensuite joué Bruce Springsteen dans Deliver me from nowhere), Ayo Edebiri (Bottoms) et Ebon Moss-Bachrach (La Chose dans Les Quatre Fantastiques).

The Bear : Sur Place ou à emporter a également été maintes fois récompensée lors de cérémonies de remise de prix, à l'instar des Golden Globes. La série a reçu cinq prix lors de cette cérémonie dans des catégories comédies (ce qui a été très commenté, la série pouvant comporter des aspects dramatiques très lourds) : celui du Meilleur acteur dans une série musicale ou comique pour Jeremy Allen White en 2023, 2024 et 2025, ainsi que celui de la Meilleure série télévisée musicale ou comique et de la Meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique pour Ayo Edebiri en 2024.

L'engouement est tel que The Bear : Sur place ou à emporter est renouvelé pour cinq saisons. La cinquième, dont la diffusion débute dès ce jeudi 25 juin 2026, sera néanmoins la dernière et viendra conclure les aventures du restaurant de Carmy et Syd.