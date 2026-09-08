"Sauver des œuvres d'art, c'est se sauver, c'est sauver sa vie" : on a rencontré Kad Merad, Marie Gillain et Elie Chouraqui pour "Les Héros du Louvre"

A l'occasion de la sortie du film "Les Héros du Louvre" le 9 septembre 2026, le réalisateur Elie Chouraqui et les acteurs Kad Merad et Marie Gillain ont répondu aux questions de Linternaute.

Alors qu'on attend dans une chambre d'hôtel parisien début septembre, des éclats de rire se font entendre. Kad Merad et Elie Chouraqui se chambrent, Marie Gillain s'amuse des vannes qui fusent. Une bonne humeur communicative qui contraste avec la gravité du film qu'ils viennent promouvoir. Les Héros du Louvre, film d'Elie Chouraqui qui sort ce mercredi 9 septembre dans les salles, plonge les spectateurs en pleine Seconde Guerre mondiale.

Mais davantage qu'un récit de guerre, c'est une histoire vraie de famille qui nous est contée : celle d'Elie Chouraqui lui même, dont le grand-père Babi (incarné par Kad Merad), résistant juif algérien et gardien au Louvre, a été commissionné pour cacher des œuvres du musée parisien en zone libre. Il embarque alors sa femme (Lucie, jouée par Marie Gillain) et leurs enfants dans un dangereux périple à travers la France.

Linternaute a rencontré le réalisateur et les deux acteurs principaux afin de revenir sur les coulisses du film, l'importance de son propos, et replonger dans cette histoire de famille hors-du-commun.

Les héros du Louvre est un film qui raconte l'histoire de votre famille, Elie. Pourquoi c'était important pour vous de la mettre en scène ?

Elie Chouraqui, réalisateur : J'ai arrêté de faire des films pendant 9-10 ans... Et quand j'ai eu le désir de refaire du cinéma, je me suis dit : "Il faut que je trouve un sujet qui me soit indispensable". J'ai écrit un livre, qui est un abécédaire, où, à la lettre H, j'ai raconté cette histoire. Alexandra Fechner, qui a produit le film, m'a dit un jour : "J'ai lu ce livre, c'est extraordinaire". Pour moi, c'est comme toutes ces histoires d'enfance : on vous raconte les choses par bribes, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé…

"Je me suis rendu compte à quel point cette histoire était extraordinaire, à quel point ma famille avait été héroïque..." (Elie Chouraqui)

J'ai commencé à enquêter, d'une certaine façon, et je me suis rendu compte à quel point cette histoire était extraordinaire, à quel point ma famille avait été héroïque, mais d'un héroïsme… Comment dire... Simple, sans le savoir, parce qu'ils ont agi d'une façon juste, au moment où il fallait agir.

© Alexandra Fechner Productions – Musée du Louvre – Still Learning

Dans votre famille, il y avait une conscience de l'ampleur de cet acte d'héroïsme ?

Elie Chouraqui : Non parce que c'était normal. Et ça, mes camarades (il pointe du doigt Kad Merad et Marie Gillain) l'ont très bien fait. Vous savez, c'est quelque chose qui doit être fait au moment où ça doit être fait. Je compare, mais c'est comme sauver les Juifs : quand on est un juste, on ne se pose pas de question. On ne se dit pas : "est-ce que c'est bien de le faire ?" Évidemment que c'est bien. Sauver les œuvres du Louvre, évidemment que c'est bien. Préserver notre patrimoine, évidemment que c'est bien. On se met en danger, on met sa famille en danger, mais ça fait partie de ce qu'un homme et une femme doivent faire pour que nos démocraties restent des démocraties et pour que nos sociétés restent ces sociétés là.

Et pour vous en tant qu'acteurs ?

Marie Gillain, actrice : Quand Elie m'a raconté ce personnage de Lucie, qu'il m'a parlé de cette figure féminine. haute en couleur, cette femme forte qui avait du panache, de l'humour et qui était aussi très courageuse… Ça m'a vraiment donné envie. Quand j'ai lu le scénario, j'ai adoré ce couple qu'on forme… enfin qu'ils forment, Babi et Lucie. Ces deux êtres sont très complémentaires. C'est une famille vraiment moderne. Bien évidemment, il (elle pointe Kad Merad) a la figure du patriarche, c'est lui qui emmène sa famille sur les routes et qui prend cette décision importante. Mais dans le fonctionnement de la famille, chacun à sa place dans la façon dont ils transmettent des valeurs à leurs enfants. Puis j'ai trouvé aussi cette histoire incroyable. Mais évidemment, j'ai été plus touchée par l'histoire familiale.

"C'est l'un de mes plus beaux rôles, vraiment, très, très important." (Kad Merad)

Mais est-ce qu'il y a une pression d'incarner à la fois quelqu'un qui a réellement existé, et surtout de la famille du réalisateur devant lui ?

Kad Merad, acteur : Non. J'ai toujours rêvé de faire un biopic : on voit la vie de Claude François, la vie de Coluche… Là, c'est la vie d'un homme qui a existé, qui n'est pas célèbre, mais qui est d'autant plus intéressant. Puisque… [Elie Chouraqui montre une photo de son grand-père sur son téléphone]. C'est lui ?

Elie Chouraqui : C'est lui. Je trouve que depuis que tu as maigri, tu es encore plus proche de lui.

Kad Merad : Parce qu'il m'avait demandé de grossir. De prendre dix kilos.

Elie Chouraqui : 12 kilos, ouais.

Kad Merad : Oui oui, je mangeais des couscous. [Il se reprend] Et donc… Pour moi, c'est encore plus fort de jouer le rôle d'un homme qui a vraiment existé, mais dont on ne connaît rien, parce que tout est à faire. Et puis… l'œil d'Eli, c'était émouvant. Quand je voyais qu'à chaque prise, il avait l'œil un peu mouillé, un peu humide d'émotions… ça m'a mis en confiance, ça veut dire que l'émotion qu'il ressent, les gens vont la ressentir. Et j'avoue que moi, en voyant le film, j'ai été très ému tout le temps. Et pourtant, je suis dedans beaucoup et je n'aime pas trop…

Vous regarder ?

Kad Merad : Non, je n'aime pas trop. Mais bon, là, l'histoire est tellement forte... C'est l'un de mes plus beaux rôles, vraiment, très, très important. C'est la première fois que je regarde le film en trouvant que j'étais bien dedans et en trouvant que vraiment, j'étais à ma place. C'est une rencontre, quand même, un personnage et un acteur. Je suis très content, surtout, du travail. Ca m'a donné beaucoup de satisfaction, vraiment.

© stephanie branchu

"Je sentais chez tous les acteurs cet engagement qu'ils ont eu à interpréter ces personnages…" (Elie Chouraqui)

Qu'est-ce que Kad et Marie avaient de vos grands-parents que vous cherchiez et que avez retrouvés chez eux ?

Elie Chouraqui : On n'en a jamais parlé, pratiquement, mais c'était très troublant de les voir. La première fois que je les ai vus tous les deux maquillés en Babi et Lucie, j'ai regardé, j'ai fait mes commentaires de metteur en scène, et je suis parti dans le couloir. Et là, j'ai vraiment été pris par une émotion très forte. J'étais très proche de mes grands-parents, de mes oncles et mes tantes, de mes parents, évidemment. Et Ils sont tous morts, sauf mon frère, Maurice, qui était tout petit à l'époque. D'entendre autour de soi, sur le plateau, "Babi", "Lucie", "Gérard", "Jacques", "Yvette"... J'étais entouré d'une chaleur immense. Je sentais chez tous les acteurs cet engagement qu'ils ont eu à interpréter ces personnages… A un moment donné, c'est comme deux images, petit à petit, qui se superposent, il y a une osmose qui se fait. Vous retrouvez des émotions, des sensations de votre enfance. La scène, par exemple, où Marie se met en colère dans le bus, c'était ma grand-mère ! C'était extrêmement émouvant.

Et pourquoi j'ai choisi Kad ? D'abord, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Kad et le scénario qui ont choisi. Ce qu'il dit est vrai, il a ressenti quelque chose en lisant le film. Quand j'étais près de mon grand-père, il y avait quelque chose de bon chez cet homme qui m'entourait complètement. Et, Kad, il a cette bonté. Et pour Marie, il y avait...

Marie Gillain : Les cheveux (rires).

Elie Chouraqui : Il y avait chez ma grand-mère une chose qu'a Marie et qu'elle a très bien interprétée : la poule qui défend ses poussins, qui est constamment sur la défensive, qui est prête à piquer du bec.

Les personnages vivent des bombardements, sont enfermés entre quatre murs… En tant qu'acteur, comment joue-t-on des événements aussi inédits et singuliers qu'on n'a jamais vécus ?

Marie Gillain : Déjà, on a vu beaucoup de films sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de documentaires, on en a parlé à l'école. Mais pour moi, je dirais que la personne qui était la plus à même de nous parler de l'intérieur de ces situations, c'était Elie. C'est lui qui va nous donner des directions, qui va nous parler des sensations, des personnages… Et puis, il y a aussi, notre travail, quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'imagination, de mystérieux.

J'ai l'impression que c'est quand même dans notre inconscient collectif, mais par un prisme qui est très humain et qui est très universel. On n'est pas forcément obligé d'aller chercher aussi loin que la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on voit des images de bombardements tous les jours, des gens qui habitent à quelques centaines de kilomètres de la France et qui vivent des situations familiales comme ça, déchirantes. Tout est là.

© Alexandra Fechner Productions – Musée du Louvre – Still Learning

C'est un film sur l'importance, aussi, de sauver les œuvres d'art et le patrimoine aussi collectif. Pourquoi est-ce que c'est important de sauver une œuvre d'art ?

Kad Merad : La culture, c'est la chose à laquelle on ne doit pas toucher, jamais. Quand on menace, par exemple, de fermer des maisons de la culture, de fermer des théâtres, etc. ça ne doit pas exister. La culture, c'est, je crois, la chose la plus intéressante. La musique, la littérature… C'est ce qui procure le plus d'émotions, c'est ce qui fait voyager, c'est ce qui rapproche et rassemble. Donc, on n'y touche pas, il n'y a pas de discussion. Sauver des œuvres d'art, c'est se sauver, c'est sauver sa vie.

"L'âme des civilisations, c'est la culture" (Elie Chouraqui)

Et si vous aviez une œuvre d'art à sauver, de tout genre, tout médium, ce serait ?

Kad Merad : C'est la grande… Je ne pourrais pas partir avec, parce que c'est un grand tableau…. Comment il s'appelle déjà… ? Le plus connu…

Marie Gillain : Le Radeau de la Méduse ?

Kad Merad : Le Radeau de la Méduse ! Mais il est lourd, il est lourd. Comment on va partir avec ce tableau ? Il faut déjà que je loue… Il faut au moins un 5 tonnes.

Elie Chouraqui : Le choix inconscient, peut-être, de Kad du Radeau de la Méduse par rapport à ce que représente justement notre culture, c'est comme si, sur ce bateau de bois, était rassemblé tout ce qui nous reste de l'humanité, et que toute notre exigence et notre force étaient dirigées pour le sauver. Les totalitarismes ne s'y trompent jamais : quand ils veulent assassiner une civilisation, ils l'assassinent de l'intérieur. Et l'âme des civilisations, c'est la culture... C'est vrai qu'on ne se rend peut-être plus assez compte de ce que représentent les milliers d'années que nous avons derrière nous, où des hommes, des femmes ont créé des choses qui font que nous sommes ce que nous sommes.

Kad Merad : Vous avez remarqué que c'était exactement ce que j'ai dit (rires) ? Et toi Marie, ton œuvre ?

Marie Gillain : Moi j'ai une passion pour la peintre animalière Rosa Bonheur. Je pense que ça serait son tableau sur les chevaux… [Le Marché aux chevaux, ndrl]

Kad Merad : On parle de tableaux parce que dans le film, on sauve beaucoup de pièces de musée... J'adore la sculpture. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une galerie avec une jeune sculptrice allemande qui faisait un peu dans l'école Rodin, Claudel. J'adore ces sculptures avec des expressions torturées. Ça me fascine. Mais c'est lourd !

Marie Gillain : Moi, ça pourrait être un petit tableau d'Edward Hopper, aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est toujours sur la solitude des êtres.

Elie Chouraqui : Le diner [Nighthawks, ndlr] ?

Kad Merad : C'est le plus connu.

Marie Gillain : Mais il y en a un autre aussi où tu vois une femme seule dans une chambre... [Morning Sun, ndlr].

Elie Chouraqui : Nos hésitations, c'est le choix de Sophie. Parce que se dire, si j'emporte ça, je laisse ça...

Kad Merad : Si ces hommes-là, si ces familles-là, si ces gens-là n'avaient pas sauvé ces oeuvres-là... Le Louvre serait fermé…

Elie Chouraqui : On aurait peut-être perdu la guerre. Si les Nazis avaient réussi à toucher à notre patrimoine, ils nous auraient fait perdre notre courage. À ce moment-là, peut-être que nos anciens n'auraient plus su pourquoi ils se battaient. Alors que là, ils savaient pourquoi ils se battaient : pour préserver ça, pour leurs enfants et pour les générations à venir.