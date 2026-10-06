"L'espèce explosive est film féministe, révolutionnaire, qui conteste un ordre établi" : Alexis Manenti nous parle de son dernier film

L'acteur Alexis Manenti s'est confié à Linternaute sur son dernier film, la surprenante comédie "L'espèce explosive", en salles le 7 octobre 2026.

Avec déjà 29 longs-métrages à son actif en douze ans de carrière, Alexis Manenti s'impose ces dernières années comme l'un des talents majeurs du cinéma français. Il a explosé dans Les Misérables, film sur les violences policières et les tensions dans les banlieues parisiennes réalisé par Ladj Ly, pour lequel il a reçu le César de la meilleure révélation masculine en 2020.

Depuis, Alexis Manenti multiplie les projets forts, qui ont du fond, et s'impose comme un visage singulier de la grande famille du cinéma français. Le 7 octobre 2026, il est à l'affiche de L'espèce explosive, première réalisation de Sarah Arnold et rare comédie de la filmographie de l'acteur. Dans ce film étonnant, tragi-comédie burlesque et politique inclassable, il interprète un gendarme corse et dépressif, récemment muté dans l'Argonne, qui enquête sur la disparition d'un céréalier en faillite, avec l'aide d'une psychologue. Son enquête va le mener à un conflit entre les chasseurs et les agricoles, et sur les traces d'un sanglier énorme qui ravage les cultures.

Une semaine avant la sortie de L'espèce explosive, Linternaute a rencontré Alexis Manenti pour discuter de ce projet singulier, engagé et de son travail d'acteur.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre L'espèce explosive ?

Alexis Manenti : C'est le scénario. Je l'ai lu il y a 5 ans déjà. Sarah Arnold a mis beaucoup de temps à monter ce film, vu qu'il est un peu inclassable, qu'il y a des choses un peu osées en termes de genre, c'est un premier film, etc. Dès que j'ai lu le scénario, j'ai vraiment insisté pour avoir le rôle.

Et pourquoi avoir insisté à ce point ?

Alexis Manenti : Parce qu'il y avait ce personnage de gendarme qui répondait un petit peu au personnage de flic que j'avais interprété dans Les Misérables [en 2019, pour lequel il a obtenu le César de la meilleure révélation masculine, NDLR]. Je souhaitais boucler un peu le truc. Je n'aime pas refaire les choses, mais là, c'était vraiment un rôle différent. Il y avait aussi l'aspect de la psychanalyse [dans L'espèce explosive, ndlr], et ma mère est psy. Il y avait aussi de la comédie : j'en avais très peu fait, on m'avait moins vu dans cet emploi-là. Il y avait le fait qu'il soit Corse, un peu [Alexis Manenti est Corse aussi, ndlr]. Pour moi, c'était un rôle qui m'était destiné.

"On était tous en train de jouer la même musique" - Alexis Manenti, acteur de L'espèce explosive.

C'est d'ailleurs un personnage qui est très riche : il est intense et dépressif au début du film, très perspicace dans son enquête. Il va se libérer à mesure que le film avance, etc. C'est un rôle tragi-comique. Comment l'avez-vous travaillé ? Et est-ce qu'il y avait des difficultés particulières ?

Alexis Manenti : Il est quand même très bien écrit. Sarah [Arnold, la réalisatrice, ndlr] a vraiment pensé son background et son passé, elle m'a extrêmement nourri d'infos. Pendant le tournage, elle me poussait toujours à aller plus loin, elle jouait un peu avec moi en me disant : "Là, je suis déçue. Je pense que tu peux aller plus loin" ou "franchement, je m'attendais à mieux". Des fois j'étais là : "Ok, bon, merci Sarah…" Mais c'est génial parce que j'étais stimulé. Elle mimait certaines scènes parfois. Puis, il y a une sorte d'alchimie qui s'est créée avec tous les acteurs du film. On était tous en train de jouer la même musique, on était tous à fond dans la même direction, sur le même ton burlesque, mais en même temps, sur un fond de sincérité. Je pense qu'on avait tous saisi l'aspect politique et l'aspect sérieux, sociétal du film.

Et pour rentrer ou pour sortir du personnage, il y avait une difficulté particulière ?

Alexis Manenti : Ça dépend. C'est sûr qu'il y a la scène de la MDMA, sans rien dévoiler, bon… On l'a tournée pendant une journée, et à force, avec la fatigue, la sueur, à force de mener cet état, il y avait comme une espèce d'effet placebo. A la fin, on avait presque l'impression d'être drogué ! Et quand tout le monde autour joue avec toi de la même manière, c'était extrêmement jouissif et drôle. On a eu des fous rires sur le plateau… C'était très joyeux.

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Vous avez fait vous-même un parallèle avec votre personnage dans Les Misérables. Est-ce que vous avez travaillé les deux rôles différemment ou avez-vous toujours la même approche quand vous abordez un rôle ?

Alexis Manenti : Je ne sais même pas, pour être honnête. Dans Les Misérables, c'était différent parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation et on a beaucoup tourné. Là, il y en a un peu, mais pas autant. Dans Les Misérables, c'était vraiment freestyle : on tournait tout le temps, on testait plein de trucs. J'étais un peu en roue libre, alors que pour L'espèce explosive, c'était beaucoup plus écrit, il y avait déjà tout ce qu'il fallait dans les dialogues, les situations, etc.

Quand je vois la palette de jeux que vous déployez dans ce rôle, je me demande s'il y a quelque chose que vous avez appris ou que vous savez faire aujourd'hui en tant qu'acteur que vous ne saviez pas forcément faire à vos débuts ? Est-ce que ce film en particulier, vous a appris quelque chose ?

Alexis Manenti : Il y a une scène dans laquelle je dois rire et me mettre à pleurer... Mais vraiment un chagrin profond ! Il y a ce changement d'état que je n'avais jamais expérimenté et je pensais ne pas pouvoir y arriver. Je me suis dit que ça allait être une journée difficile, celle-ci, et je ne savais pas combien de fois on allait devoir refaire la prise, ça épuise un petit peu. Il y avait aussi la scène où je danse torse nu avec tous les figurants, sur une table, etc. C'était quelque chose aussi que je n'avais jamais fait.

Vous les appréhendiez ?

Alexis Manenti : Oui, bien sûr. C'était des belles scènes, et il fallait que je sois à la hauteur. Et Sarah m'avait confié ce rôle, j'avais insisté pour l'avoir, donc il fallait que je donne.

Il y a aussi la scène finale, dont elle nous avait parlé au début du tournage mais qui n'était pas dans l'écriture. Elle nous a dit : "On va peut-être essayer ça, est-ce que vous êtes d'accord ?" Il fallait que ça marche avec mon partenaire. Mais je suis très heureux de l'avoir fait.

"Quand on est sincère et qu'il y a un fond, rien n'est ridicule" - Alexis Manenti, acteur de L'espèce explosive.

Sarah Arnold vous décrit comme un acteur qui "en a sous le pied, qui n'a pas peur du ridicule, qui est généreux et très fort en improvisation". Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Si non, comment vous décririez-vous en tant qu'acteur?

Alexis Manenti : Je suis très flatté par tout ce qu'elle dit. Je n'arrive pas trop à savoir quel genre d'acteur je suis… C'est plus aux réalisateurs qu'il faut demander.

Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que vous n'avez pas peur du ridicule ?

Alexis Manenti : Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas que je n'ai pas peur du ridicule : je pense que, quand on est sincère et qu'il y a un fond, rien n'est ridicule. Donc on peut aller partout.

Comment se sont construits vos duos avec Ella Rumpf et Vincent Dedienne ?

Alexis Manenti : J'ai eu de la chance parce que ce sont deux immenses acteurs. J'ai commencé avec Vincent, qui était tellement drôle et décalé, qui arrivait avec sa banane, ses lunettes sur la tête et il avait cette espèce de ton... Il a une musique et une précision dans les prises qui nourrit l'autre, il y avait une vraie communication. On jouait la même musique, la même partition et on s'amusait énormément. On s'est bien entendus en plus, en dehors du tournage, on a passé du temps ensemble, et j'ai vraiment apprécié de travailler avec lui.

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Et avec Ella, là, ça a été carrément un coup de foudre d'alchimie. On a commencé par des scènes dans la forêt où on était drogués, c'était difficile pour elle d'arriver avec ces scènes, très difficiles pour un premier jour, et de nuit ! Mais on a tout de suite beaucoup ri, beaucoup expérimenté… Je l'ai trouvée incroyable. Elle est d'une très grande générosité. Parfois, elle joue avant même qu'on ait dit action ! Elle commence à se mettre dedans et elle a quelque chose d'entraînant. C'était vraiment un plaisir chaque jour de la retrouver pour jouer.

Il y a eu un véritable sanglier, si je me trompe de place, sur ta plateau. Ça se passe comme un tournage avec...

Alexis Manenti : Franchement, c'était très drôle parce que ça s'est passé dans une pièce et la scène précédente, je m'allonge dans la pièce, de manière un peu improvisé, je m'allonge sur le sol et je fais semblant de m'endormir. On tournait avec ce sanglier, qui devait être agressif. La dresseuse était là, lui donnait à manger, mais le sanglier ne voulait pas faire ce que vous lui demandiez. Sarah était en train de péter un câble derrière le combo (rires). La dresseuse nous avait quand même prévenu qu'un sanglier est calme jusqu'au moment où ça pète les plombs et quand ça pète les plombs, ça casse tout. Il y a un côté très sauvage, donc on flippait un peu.

C'est un animal extrêmement étrange, mais en même temps, qui est attendrissant. Et à un moment, le sanglier s'est endormi, tout seul là où je m'étais endormi quelques heures avant. Au même endroit, au milieu de la scène. C'était très drôle. Sarah en a profité pour me dire "il faut que t'ailles le caresser"... J'étais un peu effrayé ! Donc j'ai commencé à faire des petits câlins aux sangliers, et ça s'est bien passé, et ça fait une scène qui est assez rigolote.

C'est un film qui questionne les notions de genre, de virilité, qui s'amuse des représentations de genre. Est-ce que ce sont des questionnements qui vous parlent ?

Alexis Manenti : Je trouvais l'aspect politique du film hyper intéressant. C'est un film féministe, assez révolutionnaire, qui conteste un peu un ordre établi qui peut dériver vers des formes de fascisme, ça interroge notre société aussi sur la place qu'on a aujourd'hui et qu'on se donne. Sarah est quand même la fille d'une femme qui était une activiste italienne, qui a beaucoup... Elle est très politique et pour elle, c'est très important.

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Vous avez une carrière ponctuée de films sociétaux, qui racontent quelque chose sur notre société, si je ne me trompe pas…

Alexis Manenti : Ouais... Ce n'est pas forcément conscient, mais quand même, je choisis. Il y a des choses qui sont pour moi très importantes. Je peux être plus touché par un scénario parce qu'il défend quelque chose. Par exemple, le film Dalva [d'Emmanuelle Nicot, sorti en 2022, ndlr] qui parlait de thèmes très difficiles comme l'inceste, les foyers et l'aide sociale à l'enfance : ça me touchait particulièrement et c'était fait avec une vraie sincérité, donc il fallait que j'aie le courage d'aller là. Quand Ladj Ly parle des bavures policières [dans Les Misérables en 2019], ça aussi, ça me touche. Ce sont des gens qui sont vraiment habités par leurs combats, ce ne sont pas des combats de façade, et on a envie de participer à ça.

Et qu'est-ce qui vous touche dans L'Espèce Explosive ?

Alexis Manenti : Le film parle des gens un peu en marge, du fait de soigner, de faire confiance et aussi d'aimer. Ça détruit certains clichés. Il y a un côté aussi un peu féministe, il y a un côté queer. C'étaient des belles causes à défendre.

"Je préfère faire de la politique par mes films que faire de la politique en dehors des plateaux" - Alexis Manenti, acteur de L'espèce explosive.

Et est-ce que vous pensez que les acteurs devraient davantage, que ce soit dans leurs films ou pas qu'eux, se politiser, ce n'est pas le mot, mais au moins s'engager ou défendre des choses ?

Alexis Manenti : Franchement, je ne pense pas. Chacun fait ce qui veut, mais moi, je préfère faire de la politique par mes films que faire de la politique en dehors des plateaux. Mais je respecte énormément les gens qui se battent et qui le font de manière sincère. Je suis un peu plus pessimiste et un peu plus cynique sur le monde, j'ai un regard un peu plus décalé, donc, je ne vais pas mentir. Mais j'ai un profond respect pour les gens qui s'engagent et qui le font. Mais ce n'est pas parce qu'on est acteur qu'il faut défendre quelque chose. Aujourd'hui, dès qu'on est artiste, on a l'impression qu'il faut...On a l'obligation de faire vitrine, alors que je pense que ce n'est pas le cas. Chacun d'entre nous, dans la société, on doit se battre pour le vivre ensemble, individuellement.

Vous avez appris quelque chose de votre personnage que vous pouvez appliquer dans la vraie vie ?

Alexis Manenti : Quand il y a une injustice, de le dire spontanément. Sans y réfléchir et sans filtre. J'aimerais avoir cette sincérité et j'essaie de me l'appliquer. Je le suis un peu, mais pas autant que lui.