D&D : comment se mettre à Dungeons & Dragons en 2023 ?

DND. Vous avez envie de vous essayer au jeu de rôle Donjons et Dragons depuis que vous avez regardé Stranger Things ou en prévision du film D&D à venir ? Voici tout ce qu'il faut savoir pour s'y mettre dans les meilleures conditions en 2023.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 9h43] La bande de Will et Dustin de Stranger Things ont piqué votre intérêt pour le jeu de rôle D&D ? Vous rêvez d'entrer dans le Hellfire Club d'Eddie Munson ? Vous n'êtes pas les seuls. La série des frères Duffer a participé à l'arrivée d'une nouvelle vague de joueurs de Donjons et Dragons (ou Dungeons & Dragons en version originale). Dans ce jeu de rôle sur table, les joueurs incarnent des aventuriers qui explorent des donjons, combattent toutes sortes de créatures fantastiques (dont des dragons, bien évidemment) à l'aide de pouvoirs magiques ou d'armes médiévales, le tout sous la houlette du maître du jeu dont le rôle est de jouer les personnages non-joueurs et d'organiser l'aventure en elle-même. D&D s'article autour de trois piliers : l'exploration d'un univers fantastique, les combats avec des créatures hostiles et les interactions sociales entre les joueurs et les personnages incarnés par le maître du jeu. De prime abord, s'essayer à D&D peut paraître difficile d'accès mais rassurez-vous, cet article est conçu pour vous aider à faire vos premiers pas dans le jeu de rôle le plus connu au monde. Nous y listerons notamment les meilleurs moyens de commencer en douceur ainsi que le matériel indispensable pour continuer si ce hobby vous plaît et, enfin, d'autres solutions pour aller plus loin.

De prime abord, se mettre à un jeu de rôle comme Donjons et Dragons peut paraître inaccessible. Ne vous inquiétez pas, Wizards of the Coast a pensé aux nouveaux joueurs et offre désormais des points d'entrée très simples et souvent peu onéreux sous la forme de kits d'initiation. Le dernier en date n'est autre que La Boîte d'Initiation Dungeons & Dragons dont la quête s'intitule Les Dragons de l'île aux tempêtes, une aventure conçue pour un maximum de 5 aventuriers débutants et un maître du jeu pour leur faire vivre l'aventure. Tout le matériel nécessaire est présent dans la boîte : des fiches de personnages pour commencer à jouer dès que possible, un set de dés, un manuel pour apprendre les règles principales du jeu et enfin un manuel destiné au maître du jeu pour qu'il puisse narrer l'aventure dans les meilleures conditions. La quête des Dragons de l'île aux tempêtes s'articule en quatre chapitres qui mèneront les aventuriers au contact des aspects les plus importants de D&D : l'exploration d'une contrée fantastique, les combats âpres et enfin les interactions sociales passionnantes. Ici, ils devront enquêter sur la mystérieuse Île aux Tempêtes et seront mis au contact de dragons durant leur mission. Cette boîte est proposée pour une quinzaine d'euros et constitue le point d'entrée idéal pour qui veut se lancer dans Donjons et Dragons le temps d'une courte campagne pour se lancer et apprendre les principales choses à savoir sur ce jeu de rôle avant d'investir plus avant.

Boîte d'Initiation Dungeons & Dragons Neuf à partir de 15,99 € Amazon 15,99 € Voir

Cdiscount 17,91 € Voir

Micromania 17,99 € Voir

Rakuten 22,80 € Voir

Fnac 23,26 € Voir

Dans le même genre, vous pouvez aussi vous diriger vers "Dungeons & Dragons : L'Essentiel". Cette boîte regroupe un peu plus de matériel que la Boîte d'Initiation : les règles basiques du jeu, des dés, des cartes, un écran cartonné mais aussi un livret d'aventure destiné au maître du jeu. Dans cette campagne contenant une douzaine de quêtes, jusqu'à 5 aventuriers vont découvrir la région de Phandaline et tenter de la débarrasser de la menace d'un dragon blanc. Ce kit d'initiation est vendu un peu moins de 20€. Un tarif tout à fait abordable étant donné le matériel conséquent proposé. Il s'agit là aussi d'une solution idéale pour vous lancer dans D&D et tester si le jeu de rôle vous plaît, surtout si vous compter déjà investir pas mal de temps dans votre campagne car avec une douzaine de quêtes à remplir, les aventuriers pourront passer des heures à se perdre dans les méandres de Donjons et Dragons !

Dungeons & Dragons : L'Essentiel Neuf à partir de 18,52 € Occasion à partir de 18,00 € Cdiscount 18,52 € Voir

Rakuten 19,99 € Voir

Fnac 19,99 € Voir

Micromania 19,99 € Voir

Amazon 35,00 € Voir Rakuten 19,99 € 18,00 € Voir

Amazon 35,00 € 68,01 € Voir

Les livres indispensables pour jouer à D&D

Vous avez fait vos premiers pas dans le jeu de rôle Donjons et Dragons et vous souhaitez aller plus loin ? Ou bien vous préférez vous lancer directement dans une campagne de votre propre création ? Trois livres sont absolument indispensables pour jouer à D&D si vous voulez vous passer du livre d'initiation ou bien aller plus loin après avoir fini la mini-campagne incluse. Le Manuel des Joueurs s'adresse à tous les joueurs ainsi qu'aux maîtres du jeu. Il regroupe les règles du jeu mais aussi tout ce qu'il faut pour créer vos personnages, de leur espèce à leur classe en passant par leur équipement. Plus important encore, le Manuel des Joueurs regroupe tout ce qu'il faut pour faire évoluer vos personnages à mesure qu'ils gagneront en expérience et donc en compétences.

Manuel des Joueurs - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 35,16 € Amazon 39,99 € 35,16 € Voir

Cdiscount 35,63 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Fnac 43,84 € Voir

Le Manuel du Maître et le Manuel des Monstres s'adressent, quant à eux, aux maîtres du donjon. Dans le Manuel du Maître, on trouvera de nombreux conseils sur comment diriger une partie de D&D mais aussi de l'aide pour créer ses propres campagnes, quêtes et aventures. Le Manuel des Monstres regroupe de nombreuses ressources présentant des dizaines de monstres les plus communs de Dungeons & Dragons, leurs attributs et leurs règles particulières. Précisons enfin que les trois livres peuvent aussi être achetés dans un coffret cadeau qui inclut par ailleurs un écran pour le maître du donjon.

Guide du Maître - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 39,99 € Occasion à partir de 25,00 € Amazon 39,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir Rakuten 39,99 € 25,00 € Voir

Manuel des Monstres - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 39,99 € Occasion à partir de 30,00 € Amazon 129,99 € 39,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Fnac 45,54 € Voir Rakuten 39,99 € 30,00 € Voir

Quels livres pour aller plus loin et profiter encore plus de D&D ?

Il existe de nombreux livres pour développer encore plus vos possibilités en tant que joueurs de Dungeons & Dragons ou bien en tant que maître du jeu. Pour agrandir le champ des possibles dans la création de vos personnages ou de vos aventures, nous vous conseillons de vous pencher sur Le Guide Complet de Xanathar et Le Chaudron des Merveilles de Tasha. Tous deux ajoutent notamment des archétypes supplémentaires pour les classes existantes du jeu mais aussi de nombreuses options de personnalisation pour vos personnages. Et pour ouvrir vos parties de jeu de rôle à des univers plus horrifiques, c'est au Guide de Van Richten sur Ravenloft qu'il faut s'intéresser.

Le Guide Complet de Xanathar - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 35,16 € Occasion à partir de 28,41 € Amazon 39,99 € 35,16 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir Fnac 39,99 € 28,41 € Voir

Amazon 39,99 € 29,31 € Voir

Le Guide complet de Xanathar offre aux joueurs de nombreuses nouvelles options pour personnaliser encore un peu plus leurs héros. Les classes habituelles de D&D reçoivent toutes de nouveaux archétypes permettant ainsi de varier encore plus les plaisirs pour les joueurs vétérans mais aussi pour les joueurs qui cherchent à créer des personnages un peu différents des grands classiques. L'ouvrage propose par ailleurs de nombreuses tables aléatoires visant à créer très rapidement un historique à son personnage. Le Guide Complet de Xanathar ajoute également des dizaines de sorts supplémentaires destinés aux utilisateurs de magie. Comme d'habitude, une section du livre est entièrement dédiée aux maîtres du jeu qui s'intéresseront notamment aux tables de rencontres aléatoires. Un outil parfait pour trouver des adversaires rapidement à ses joueurs et ce peu importe la région qu'ils explorent.

Le Chaudron des Merveilles de Tasha - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 39,99 € Occasion à partir de 39,79 € Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Fnac 43,35 € Voir Rakuten 39,99 € 39,79 € Voir

Le Chaudron des merveilles de Tasha est également une mine d'or pour les joueurs qui cherchent à personnaliser leurs personnages différemment. On y trouve de nouveaux archétypes pour toutes les classes de personnages mais aussi une toute nouvelle classe : celle de l'artificier, capable d'utiliser la magie en toute ingéniosité que ce soit dans le domaine de l'alchimie ou même de l'artillerie. Du côté des outils à l'attention du maître du donjon, le livre s'intéresse notamment aux mécènes qui peuvent s'offrir les services des héros mais aussi à la façon dont il est possible de personnaliser des sorts. De nombreux nouveaux sorts et objets magiques sont aussi à découvrir dans le Chaudron des merveilles de Tasha. Enfin, notons qu'une section de l'ouvrage est dédiée à la confection par le maître du donjon d'énigmes capables de faire réfléchir le groupe de joueurs. De quoi permettre une pause bienvenue entre les différents combats et explorations de donjons !

Le Guide de Van Richten sur Ravenloft - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 39,99 € Occasion à partir de 34,52 € Amazon 39,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Fnac 43,35 € Voir Amazon 39,99 € 34,52 € Voir

Quant au Guide de Van Richten sur Ravenloft, il s'intéresse – entre autres – aux confins plus sombres du Multivers et propose aux joueurs et maîtres du jeu de se plonger dans les contrées horrifiques de Ravenloft. Les joueurs y trouveront notamment trois nouveaux types de héros (le dhampire, le fielsang et le ressuscité) pour créer des personnages très différents. Les maîtres du jeu, quant à eux, s'intéresseront à la montagne de contenus relatifs à la création d'aventures au sein des différents domaines de Ravenloft ou même de créer le leur. Ils y trouveront moult ressources traitant des différents domaines de Ravenloft, dont celui de Barovie où sévit Strahd, mais aussi des dizaines de nouveaux monstres à inclure à leur bestiaire dont, entre autres, le flagelleur mental vampirique ! Un supplément indispensable pour ceux qui aiment se faire peur.

De quel matériel avez-vous besoin pour jouer à D&D ?

En tant que jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons ne nécessitent que peu de matériel indispensables en dehors de quoi prendre des notes. Il vous faudra donc vous munir de stylos ou de crayons et de feuilles de papier ou bien d'un carnet de notes. Pour certains joueurs, ces notes permettent de ne pas oublier les détails de leurs aventures. Il est également recommandé que chaque joueur ait son propre set de dés. Ces dés sont un peu plus particuliers que les simples dés à 6 faces des jeux de plateau habituels. C'est le dé à 20 faces (le fameux d20) que l'on utilisera le plus mais il est conseillé d'avoir un set de dés complet comprenant un d20, un d12, un d10, un d8, un d6 et un d4. Un dé de chaque sorte est un minimum. Avec le temps et l'expérience vous verrez que posséder deux d20 et plusieurs d10, d8 et d6 peut s'avérer utile. Certains joueurs apprécient par ailleurs avoir des dés personnalisés. Il y a beaucoup de possibilités en la matière et ce pour tous les prix.

Vous n'êtes pas encore rassasié et vous voulez encore plus de D&D dans votre vie ? Sachez que Wizards of the Coast, qui réédite ses livres en français depuis 2021, compte bien étendre sa gamme en France avec deux sorties pour la fin de l'année. Le livre "Les Monstres du Multivers" inclut plus de 250 monstres supplémentaires pour encore plus de variété dans vos parties mais aussi plus de 30 espèces jouables pour vos personnages en supplément du Manuel des Joueurs. Un indispensable pour ceux qui veulent encore plus de variété dans leurs parties de Dungeons & Dragons. Par ailleurs, surveillez de près l'arrivée du livre de campagne "La Malédiction de Strahd". Il s'agit d'une aventure pensée pour des personnages de niveaux 1 à 10 dans une ambiance fantastique et horrifique. Cette aventure est considérée par la plupart des membres de la communauté D&D comme l'une des meilleures sorties à ce jour.

Les Monstres du Multivers - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 39,00 € Amazon 39,99 € Voir

Rakuten 39,00 € Voir

Fnac 39,00 € Voir

Micromania 39,00 € Voir

La Malédiction de Strahd - Dungeons & Dragons Neuf à partir de 39,90 € Amazon 39,90 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Est-il possible de jouer à D&D sur internet ?

Vos amis joueurs ne sont pas disponibles pour venir jouer autour d'une table ? Qu'à cela ne tienne ! Il est tout à fait possible de profiter d'une partie de Donjons et Dragons sur internet via un logiciel de visio-conférence de type Zoom, Skype ou Google Meets. Des ressources en ligne permettent également de suivre la progression de vos personnages (et même de jeter des dés virtuels) directement dans un navigateur web. On pensera à la solution officielle D&D Beyond malheureusement toujours pas disponible en français. Pour les amateurs les plus chevronnés, il est aussi possible de se tourner vers des solutions tout-en-un permettant carrément de simuler le plateau de jeu. On vous conseillera par exemple Roll20, The Forge ou encore Fantasy Grounds. La maîtrise de l'anglais est cependant fortement recommandée.