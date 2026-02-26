De gros malaises, des émotions fortes… Ces moments ont marqué les César

© NIVIERE/VILLARD/SIPA (publiée le 20/02/2023)
Les cérémonies de remise de prix sont souvent l'occasion de discours émouvants. Celui de Pierre Niney, recevant le César du meilleur acteur en 2015 pour son rôle dans Yves Saint Laurent, en fait partie. ""Ouah la vache...  Merci beaucoup ! s'est exclamé le comédien, visiblement très ému. J'ai l'impression d'arriver en caméra subjective et d'être dans une autre vie dans laquelle je vois Juliette Binoche et Kristen Stewart me tendre un César, c'est très étrange." Il a ensuite remercié son partenaire à l'écran, Guillaume Gallienne : "[Tu es] l'autre moitié de ce film, l'autre moitié de ce couple, l'autre moitié de cette histoire de création, de cette histoire d'amour… Tu es donc l'autre moitié de ce césar. Mais comme tu en as déjà eu cinq l'année dernière, je vais le garder celui-là, par contre, si ça te va comme ça."
La Rédaction