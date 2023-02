Moment fort des César : le départ d'Adèle Haenel

Kad Merad devient un acteur reconnu par la profession grâce à son rôle dans Les Choristes puis surtout dans Je vais bien ne t'en fais pas. C'est pour le rôle d'un père endeuillé cherchant à tout prix à protéger sa fille que l'humoriste reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2007. Le comédien a alors poussé la chansonnette pour exprimer sa joie d'être récompensé : " I believe I can fly. "I believe I can fly, I believe I can touch the sky", a-t-il chanté, sourire aux lèvres. La salle réputée froide, était debout pour l'acclamer.