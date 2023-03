Comment s'abonner à Netflix ?

Il est tout à fait possible de contrôler ce que regardent vos enfants sur Netflix. Plusieurs options s'offrent aux parents consciencieux. D'abord, il est possible de créer un profil dédié sur Netflix jeunesse qui propose uniquement des contenus adaptés. Il est également possible d'activer le contrôle parental en définissant une catégorie d'âge pour un profil . Enfin, il est possible de bloquer une série ou un film spécifique. Netflix propose également de verrouiller certains profils avec un mot de passe ou de demander un code pin lorsqu'un nouveau profil est ajouté à votre compte. Toutes ces restrictions sont accessibles dans les paramètres "Profils et contrôle parental" des profils dédiés, en cliquant sur "Verrouillage" ou "Restriction" suivant les mesures que vous souhaitez appliquer.