"The Dark Knight Rises" avait la lourde tâche de venir conclure la trilogie Batman de Nolan. Ce final s'en sort avec les honneurs : le casting (Christian Bale, Anna Hathaway, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt…) est excellent et le film comporte quelques moments épiques et tragiques grisants. Mais si la conclusion de la saga est tout à fait correcte, le film manque de souffle et d'intensité. Son principal défaut reste qu'il est moins bien que le second épisode, "The Dark Knight", et souffre inévitablement de la comparaison. Une déception, assurément, mais loin d'être un raté.